Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:На Западе З/П программистов не дотягивает до девелоперов и сантехников, поэтому так развит аутсорс. А наши программисты получая бабло заработанное не тут (ибо в нашей среде они не конкурентно способны) гнут пальцы веером, по сути получают З/П сантехника на Западе
Я так понимаю вы когда посты на форуме катаете находитесь в перманентном танце, жонглируя при этом макбуком ? Не надоело поносить программистов с их сидячей работой. С таким успехом надо поносить всех подряд начиная от кассира в АТБ до менеджера по продажам - они тоже сидят.
kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность? из выбираемого пока по приоритетам: 1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення 2) КНУ ФКНК Системний аналіз 3) КПІ ФТІ Кібербезпека 4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки 5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)
А оно ему реально интересно - профессия - или плывет по течению конъюнктуры?