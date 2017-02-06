Zebra написав:
На Западе З/П программистов не дотягивает до девелоперов и сантехников, поэтому так развит аутсорс. А наши программисты получая бабло заработанное не тут (ибо в нашей среде они не конкурентно способны) гнут пальцы веером, по сути получают З/П сантехника на Западе
Я так понимаю вы когда посты на форуме катаете находитесь в перманентном танце, жонглируя при этом макбуком ?
Не надоело поносить программистов с их сидячей работой. С таким успехом надо поносить всех подряд начиная от кассира в АТБ до менеджера по продажам - они тоже сидят.