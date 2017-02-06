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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1715171617171718

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:37

  Zebra написав:На Западе З/П программистов не дотягивает до девелоперов и сантехников, поэтому так развит аутсорс. А наши программисты получая бабло заработанное не тут (ибо в нашей среде они не конкурентно способны) гнут пальцы веером, по сути получают З/П сантехника на Западе :lol:


Я так понимаю вы когда посты на форуме катаете находитесь в перманентном танце, жонглируя при этом макбуком ? 8)
Не надоело поносить программистов с их сидячей работой. С таким успехом надо поносить всех подряд начиная от кассира в АТБ до менеджера по продажам - они тоже сидят.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34

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Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начал работу онлайн-сервис юридической проверки объектов недвижимости Monitor.Estate

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... vizhimosti
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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