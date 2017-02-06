Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность? из выбираемого пока по приоритетам: 1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення 2) КНУ ФКНК Системний аналіз 3) КПІ ФТІ Кібербезпека 4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки 5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)
А оно ему реально интересно - профессия - или плывет по течению конъюнктуры?
kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность? из выбираемого пока по приоритетам: 1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення 2) КНУ ФКНК Системний аналіз 3) КПІ ФТІ Кібербезпека 4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки 5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)
А оно ему реально интересно - профессия - или плывет по течению конъюнктуры?
парень реально умеет в математику и хочет развиваться в этом направлении
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.