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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1715171617171718

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34

Зображення

Зображення

Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начал работу онлайн-сервис юридической проверки объектов недвижимости Monitor.Estate

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... vizhimosti
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:57

  kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2) КНУ ФКНК Системний аналіз
3) КПІ ФТІ Кібербезпека
4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

А оно ему реально интересно - профессия - или плывет по течению конъюнктуры?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2) КНУ ФКНК Системний аналіз
3) КПІ ФТІ Кібербезпека
4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

А оно ему реально интересно - профессия - или плывет по течению конъюнктуры?


парень реально умеет в математику и хочет развиваться в этом направлении
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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