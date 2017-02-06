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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1716171717181719>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34

Зображення

Зображення

Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начал работу онлайн-сервис юридической проверки объектов недвижимости Monitor.Estate

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:57

  kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2) КНУ ФКНК Системний аналіз
3) КПІ ФТІ Кібербезпека
4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

А оно ему реально интересно - профессия - или плывет по течению конъюнктуры?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2) КНУ ФКНК Системний аналіз
3) КПІ ФТІ Кібербезпека
4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

А оно ему реально интересно - профессия - или плывет по течению конъюнктуры?


парень реально умеет в математику и хочет развиваться в этом направлении
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:49

  kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2) КНУ ФКНК Системний аналіз
3) КПІ ФТІ Кібербезпека
4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

Так вроде в четверг подача заявок закончилась.
Я учился на 1). Давно правда это было, называлось даже немного иначе. Но если интересна именно математика, то в таком профиле лучше КПІ ІПСА.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:50

  speedsx написав:
  kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2) КНУ ФКНК Системний аналіз
3) КПІ ФТІ Кібербезпека
4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

Так вроде в четверг подача заявок закончилась.
Я учился на 1). Давно правда это было, называлось даже немного иначе. Но если интересна именно математика, то в таком профиле лучше КПІ ІПСА.

ІПСА интересно если попать к Богданскому / Подколзину .
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:02

  Loft написав:Не зря же Укрбуд обещает в этом году установить умный дом от clap в 20000 квартир, как дорогих так и бюджетных.

Александр Сергеевич Пойманов, основатель Clap.
Сергей Николаевич Пойманов, руководитель "ДЕРЖАВНОГО АТ Будівельна компанія УкрБуд".
Просто совпадение.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:10

  Faceless написав:
Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013

Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом.
Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го.
Чтобы не держать интригу, поясню...
2018-ый отличается от 2013-го кардинально.
В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м.
И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013.
Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу.
А может быть, все и не так печально, как кажется.
Если предположить, что цифры Госстата нарисованы от балды, то все становится на свои места. Есть ведь много вторичных цифр и фактов, по которым можно более-менее точно определить градус благосостояния народных масс. Один из фактов - население в последние пару лет практически не может повлиять на курс валюты... ибо основной массе просто не за что купить заветную соточку франклинов с ЗП, которая без труда покупалась в 2013м. Можно, правда, возразить, что массы уверовали в непотопляемость гривны, но что-то мне туго в это верится.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:16

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013

Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом.
Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го.
Чтобы не держать интригу, поясню...
2018-ый отличается от 2013-го кардинально.
В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м.
И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013.
Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу.
А может быть, все и не так печально, как кажется.
Если предположить, что цифры Госстата нарисованы от балды, то все становится на свои места. Есть ведь много вторичных цифр и фактов, по которым можно более-менее точно определить градус благосостояния народных масс. Один из фактов - население в последние пару лет практически не может повлиять на курс валюты... ибо основной массе просто не за что купить заветную соточку франклинов с ЗП, которая без труда покупалась в 2013м. Можно, правда, возразить, что массы уверовали в непотопляемость гривны, но что-то мне туго в это верится.

Цифры Госстата, конечно, спорны, но не то чтобы совсем от балды.
Зарплаты и доходы действительно растут.
И не надо так ванилить 2013, основная масса никогда "легко" не тарила по соточке баксов в месяц.
На чем именно пузырь, по вашему? Нас что, завалили кредитами? А может все таки что в 2013 600 долл были на самом деле мизерным уровнем оплаты труда, что сейчас? И доходы просто напросто выходят на более реальный уровень
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:23

  Faceless написав:
  antey1969 написав:
  Faceless написав:
Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013

Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом.
Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го.
Чтобы не держать интригу, поясню...
2018-ый отличается от 2013-го кардинально.
В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м.
И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013.
Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу.
А может быть, все и не так печально, как кажется.
Если предположить, что цифры Госстата нарисованы от балды, то все становится на свои места. Есть ведь много вторичных цифр и фактов, по которым можно более-менее точно определить градус благосостояния народных масс. Один из фактов - население в последние пару лет практически не может повлиять на курс валюты... ибо основной массе просто не за что купить заветную соточку франклинов с ЗП, которая без труда покупалась в 2013м. Можно, правда, возразить, что массы уверовали в непотопляемость гривны, но что-то мне туго в это верится.

Цифры Госстата, конечно, спорны, но не то чтобы совсем от балды.
Зарплаты и доходы действительно растут.
И не надо так ванилить 2013, основная масса никогда "легко" не тарила по соточке баксов в месяц.
На чем именно пузырь, по вашему? Нас что, завалили кредитами? А может все таки что в 2013 600 долл были на самом деле мизерным уровнем оплаты труда, что сейчас? И доходы просто напросто выходят на более реальный уровень

Доходы растут, с этим согласен. Не у всех,но все же.
Но растут они намного быстрее экономики, и с этим придется что-то таки делать. Сама по себе напрашивается курсовая коррекция.
Даст МВФ денег - коррекция будет попозжее и помягче, не даст - быстрее и от души
antey1969
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