Додано: Пон 30 лип, 2018 16:10

Faceless написав:

Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013 Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013

Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом.Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го.Чтобы не держать интригу, поясню...2018-ый отличается от 2013-го кардинально.В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м.И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013.Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу.А может быть, все и не так печально, как кажется.Если предположить, что цифры Госстата нарисованы от балды, то все становится на свои места. Есть ведь много вторичных цифр и фактов, по которым можно более-менее точно определить градус благосостояния народных масс. Один из фактов - население в последние пару лет практически не может повлиять на курс валюты... ибо основной массе просто не за что купить заветную соточку франклинов с ЗП, которая без труда покупалась в 2013м. Можно, правда, возразить, что массы уверовали в непотопляемость гривны, но что-то мне туго в это верится.