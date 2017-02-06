Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Но растут они намного быстрее экономики, и с этим придется что-то таки делать. Сама по себе напрашивается курсовая коррекция.
Имхо этот рост доходов на самом деле и есть коррекция - коррекция того дисбаланса в уровне доходов, который имел место последние годы (собственно он был и в 2013) - именно потому темпы их прироста выше темпов роста ВВП
antey1969 написав:Но растут они намного быстрее экономики, и с этим придется что-то таки делать. Сама по себе напрашивается курсовая коррекция.
Имхо этот рост доходов на самом деле и есть коррекция - коррекция того дисбаланса в уровне доходов, который имел место последние годы (собственно он был и в 2013) - именно потому темпы их прироста выше темпов роста ВВП
я так розумію, пішли інвестиції в автоматизацію і хайтек, відповідно виросла продуктивність праці... в розовочковому ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность? из выбираемого пока по приоритетам: 1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення 2) КНУ ФКНК Системний аналіз 3) КПІ ФТІ Кібербезпека 4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки 5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)
Только КПИ и только САПР: http://cad.kpi.ua Как раз в элитном районе Киева расоположен данный факультет. Возле прокуроского жилья.
Faceless написав: Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013
Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом. Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го. Чтобы не держать интригу, поясню... 2018-ый отличается от 2013-го кардинально. В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м. И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013. Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу. А может быть, все и не так печально, Цифры Госстата, конечно, спорны, но не то чтобы совсем от балды. Зарплаты и доходы действительно растут. И не надо так ванилить 2013, основная масса никогда "легко" не тарила по соточке баксов в месяц. На чем именно пузырь, по вашему? Нас что, завалили кредитами? А может все таки что в 2013 600 долл были на самом деле мизерным уровнем оплаты труда, что сейчас? И доходы просто напросто выходят на более реальный уровень
да просто хунта працюе, реформы идут, оздоровление бс, жизнь по средствам (поднятие тарифов), прикрытие множества грабительских коррупционных схем, постепенное отжатие у олигархов рычагов влияния экономикой, отсечение дотационных регионов, безвиз и как соедствие - поток валюты от заробитчан, высокие цены на сырье в мире, стабильная гривна - вот только несколько факторов
зы: огромное спасибо всем откликнувшимся на вопрос о выборе мат факультета - малой подал доки в 7 разных мест, сумма балов зно - 200, сидит думает пока, я решил воспользоваться возможностью спросить совета у профессионалов)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность? из выбираемого пока по приоритетам: 1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення 2) КНУ ФКНК Системний аналіз 3) КПІ ФТІ Кібербезпека 4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки 5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)
А оно ему реально интересно - профессия - или плывет по течению конъюнктуры?
парень реально умеет в математику и хочет развиваться в этом направлении
Не понял это что учетку угнали? Та в армию его конечно и на фронт, а не по институтах прятаться. Тот кинконговец что раньше тут писал точно так бы и сделал.
Faceless написав: Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013
Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом. Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го. Чтобы не держать интригу, поясню... 2018-ый отличается от 2013-го кардинально. В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м. И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013. Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу. А может быть, все и не так печально, как кажется. Если предположить, что цифры Госстата нарисованы от балды, то все становится на свои места. Есть ведь много вторичных цифр и фактов, по которым можно более-менее точно определить градус благосостояния народных масс. Один из фактов - население в последние пару лет практически не может повлиять на курс валюты... ибо основной массе просто не за что купить заветную соточку франклинов с ЗП, которая без труда покупалась в 2013м. Можно, правда, возразить, что массы уверовали в непотопляемость гривны, но что-то мне туго в это верится.
Така опа, а Ви по морям... жах. Население не может позволить себе купить соточку... ридаю. Такі потуги і переживання