antey1969 написав:

Faceless написав:

Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013 Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013

Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом.Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го.Чтобы не держать интригу, поясню...2018-ый отличается от 2013-го кардинально.В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м.И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013.Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу.А может быть, все и не так печально,Цифры Госстата, конечно, спорны, но не то чтобы совсем от балды.Зарплаты и доходы действительно растут.И не надо так ванилить 2013, основная масса никогда "легко" не тарила по соточке баксов в месяц.На чем именно пузырь, по вашему? Нас что, завалили кредитами? А может все таки что в 2013 600 долл были на самом деле мизерным уровнем оплаты труда, что сейчас? И доходы просто напросто выходят на более реальный уровень