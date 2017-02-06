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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1717171817191720

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:55

  Первый написав:
  ребе Нок написав:Не понял это что учетку угнали? Та в армию его конечно и на фронт, а не по институтах прятаться. Тот кинконговец что раньше тут писал точно так бы и сделал.

На фронт в 16 років не беруть. Тут не ватастан:-)

Так а вас не взяли или сам не пошел?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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  #<1 ... 1717171817191720
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