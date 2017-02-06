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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:55
Первый написав: ребе Нок написав:
Не понял это что учетку угнали? Та в армию его конечно и на фронт, а не по институтах прятаться. Тот кинконговец что раньше тут писал точно так бы и сделал.
На фронт в 16 років не беруть. Тут не ватастан:-)
Так а вас не взяли или сам не пошел?
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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