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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1717171817191720>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Но растут они намного быстрее экономики, и с этим придется что-то таки делать. Сама по себе напрашивается курсовая коррекция.

Имхо этот рост доходов на самом деле и есть коррекция - коррекция того дисбаланса в уровне доходов, который имел место последние годы (собственно он был и в 2013) - именно потому темпы их прироста выше темпов роста ВВП
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:37

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Но растут они намного быстрее экономики, и с этим придется что-то таки делать. Сама по себе напрашивается курсовая коррекция.

Имхо этот рост доходов на самом деле и есть коррекция - коррекция того дисбаланса в уровне доходов, который имел место последние годы (собственно он был и в 2013) - именно потому темпы их прироста выше темпов роста ВВП

я так розумію, пішли інвестиції в автоматизацію і хайтек, відповідно виросла продуктивність праці... в розовочковому ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:47

  kingkongovets написав:господа математики, в свете недавнего обсуждения нужен ваш совет - племянник определяется с выбором, какой посоветуете вуз, факультет и специальность?
из выбираемого пока по приоритетам:
1) КПІ ФПМ Інженерія програмного забезпечення
2) КНУ ФКНК Системний аналіз
3) КПІ ФТІ Кібербезпека
4) КНУ ФКНК Комп'ютерні науки
5) КПІ ТЕФ нженерія програмного забезпечення
заранее благодарен за любые советы, лучше в личку, чтобы сильно уж не флудить)

Только КПИ и только САПР:
http://cad.kpi.ua
Как раз в элитном районе Киева расоположен данный факультет. Возле прокуроского жилья. :lol:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:я так розумію, пішли інвестиції в автоматизацію і хайтек, відповідно виросла продуктивність праці... в розовочковому ...

До цоколя не докотилося, чи докотилося, але щось інше?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  antey1969 написав:
  Faceless написав:
Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013

Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом.
Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го.
Чтобы не держать интригу, поясню...
2018-ый отличается от 2013-го кардинально.
В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м.
И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013.
Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу.
А может быть, все и не так печально,
Цифры Госстата, конечно, спорны, но не то чтобы совсем от балды.
Зарплаты и доходы действительно растут.
И не надо так ванилить 2013, основная масса никогда "легко" не тарила по соточке баксов в месяц.
На чем именно пузырь, по вашему? Нас что, завалили кредитами? А может все таки что в 2013 600 долл были на самом деле мизерным уровнем оплаты труда, что сейчас? И доходы просто напросто выходят на более реальный уровень


да просто хунта працюе, реформы идут, оздоровление бс, жизнь по средствам (поднятие тарифов), прикрытие множества грабительских коррупционных схем, постепенное отжатие у олигархов рычагов влияния экономикой, отсечение дотационных регионов, безвиз и как соедствие - поток валюты от заробитчан, высокие цены на сырье в мире, стабильная гривна - вот только несколько факторов

зы: огромное спасибо всем откликнувшимся на вопрос о выборе мат факультета - малой подал доки в 7 разных мест, сумма балов зно - 200, сидит думает пока, я решил воспользоваться возможностью спросить совета у профессионалов)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:58

  kingkongovets написав:малой подал доки в 7 разных мест, сумма балов зно - 200, сидит думает пока, я решил воспользоваться возможностью спросить совета у профессионалов)

К стати у КПИшного САПРа много мальфин рядом - Институт Поплавского. Так что дополнительный + моему варианту.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:14

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
Если тенденция сохранится, то к концу 2018 года средняя ЗП по Киеву в долл. экв выйдет на уровень начала 2013

Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом.
Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го.
Чтобы не держать интригу, поясню...
2018-ый отличается от 2013-го кардинально.
В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м.
И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013.
Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу.
А может быть, все и не так печально, как кажется.
Если предположить, что цифры Госстата нарисованы от балды, то все становится на свои места. Есть ведь много вторичных цифр и фактов, по которым можно более-менее точно определить градус благосостояния народных масс. Один из фактов - население в последние пару лет практически не может повлиять на курс валюты... ибо основной массе просто не за что купить заветную соточку франклинов с ЗП, которая без труда покупалась в 2013м. Можно, правда, возразить, что массы уверовали в непотопляемость гривны, но что-то мне туго в это верится.

Така опа, а Ви по морям... жах. Население не может позволить себе купить соточку... ридаю. Такі потуги і переживання :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:16

  ребе Нок написав:Не понял это что учетку угнали? Та в армию его конечно и на фронт, а не по институтах прятаться. Тот кинконговец что раньше тут писал точно так бы и сделал.

На фронт в 16 років не беруть. Тут не ватастан:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:52

  Понаехал написав:Я вот че вижу:
Телевизор, компьютер, стиралку выдернула из розеток – даже в режиме ожидания они потребляют энергию. Ни к чему.


Источник: https://fishki.net/2664481-vstupila-v-klub-niwebrodov-moja-istorija-vyzhivanija.html
Это ж идеальная спутница жизни для Флая...

У меня 3 недели холодильник не работал - не было запчастей. Так я тоже яйца поштучно покупал. Неделю как холодильник починили, но я так привык, что он стоит пустой.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:00

У меня поврос к Вам, как апологету элитного жилья...
Как устроина система очистки воздуха во всяких ЦП и тд?
К примеру у меня центральная система охлаждения\подогрева\циркуляции\очистки воздуха в аппартаментах. Фильтры меняют каждый месяц в аппартаметах и я, признатся, привык к чистому воздуху. При этом живу в жилье для класса, пониже, чем средний. А как обстоят дела с элитным жильем в Киеве в этом плане? Как обычно труба сковзь все этажи да без фильтров в лучших традициях ЖК Вефлеемский? :D
Понаехал
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