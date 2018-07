Додано: Пон 30 лип, 2018 16:55

Фейслес, не успел вернуться с отдыха, как Вы меня пугаете апокалипсисом.

Почему? А попробуйте спрогнозировать дальше 2018-го.

Чтобы не держать интригу, поясню...

2018-ый отличается от 2013-го кардинально.

В 2013-м не было войны на Востоке, Крым был в составе Украины, долларовый ВВП был значительно выше, чем в 2018-м.

И теперь вдруг - хлоп! И средняя долларовая ЗП 2018 сравняется со средней долларовой ЗП 2013.

Больно уж это напоминает вспухающий на ровном месте пузырь, гм, хотя даже не на ровном месте, а из ямы, учитывая сравнительную базу.

А может быть, все и не так печально,

Цифры Госстата, конечно, спорны, но не то чтобы совсем от балды.

Зарплаты и доходы действительно растут.

И не надо так ванилить 2013, основная масса никогда "легко" не тарила по соточке баксов в месяц.

да просто хунта працюе, реформы идут, оздоровление бс, жизнь по средствам (поднятие тарифов), прикрытие множества грабительских коррупционных схем, постепенное отжатие у олигархов рычагов влияния экономикой, отсечение дотационных регионов, безвиз и как соедствие - поток валюты от заробитчан, высокие цены на сырье в мире, стабильная гривна - вот только несколько факторов



зы: огромное спасибо всем откликнувшимся на вопрос о выборе мат факультета - малой подал доки в 7 разных мест, сумма балов зно - 200, сидит думает пока, я решил воспользоваться возможностью спросить совета у профессионалов) да просто хунта працюе, реформы идут, оздоровление бс, жизнь по средствам (поднятие тарифов), прикрытие множества грабительских коррупционных схем, постепенное отжатие у олигархов рычагов влияния экономикой, отсечение дотационных регионов, безвиз и как соедствие - поток валюты от заробитчан, высокие цены на сырье в мире, стабильная гривна - вот только несколько факторовзы: огромное спасибо всем откликнувшимся на вопрос о выборе мат факультета - малой подал доки в 7 разных мест, сумма балов зно - 200, сидит думает пока, я решил воспользоваться возможностью спросить совета у профессионалов)

