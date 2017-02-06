Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:У меня поврос к Вам, как апологету элитного жилья... Как устроина система очистки воздуха во всяких ЦП и тд? К примеру у меня центральная система охлаждения\подогрева\циркуляции\очистки воздуха в аппартаментах. Фильтры меняют каждый месяц в аппартаметах и я, признатся, привык к чистому воздуху. При этом живу в жилье для класса, пониже, чем средний. А как обстоят дела с элитным жильем в Киеве в этом плане? Как обычно труба сковзь все этажи да без фильтров в лучших традициях ЖК Вефлеемский?
В Киеве-городе в парке, это все не нужно. + в воздуховодах таких систем заводится плесень, в т.ч. легионелла. Опять же такие системы очень уязвимы для террористических атак: прыснул на крыше новичка и дом трупов. А в Киеве даже на Круше не пахнет. Хотя должно, но нет. Потому что легкие города: парки и сады - все очищают.
airmax78 написав:В Киеве-городе в парке, это все не нужно. + в воздуховодах таких систем заводится плесень, в т.ч. легионелла. Опять же такие системы очень уязвимы для террористических атак: прыснул на крыше новичка и дом трупов. А в Киеве даже на Круше не пахнет. Хотя должно, но нет. Потому что легкие города: парки и сады - все очищают.
Понял. Значи не доросли еще даже технологий 90х годов.... Соответсвенно большой разницы между совкошлаком и "Ылиткой" не особо много...
airmax78 написав:В Киеве-городе в парке, это все не нужно. + в воздуховодах таких систем заводится плесень, в т.ч. легионелла. Опять же такие системы очень уязвимы для террористических атак: прыснул на крыше новичка и дом трупов. А в Киеве даже на Круше не пахнет. Хотя должно, но нет. Потому что легкие города: парки и сады - все очищают.
Понял. Значи не доросли еще даже технологий 90х годов.... Соответсвенно большой разницы между совкошлаком и "Ылиткой" не особо много...
Кому сильно надо (например мне) ставит приточно-вытяжную систему с рекуперацией и не зависит от капризов управляющей компании, своевременной замены фильтров и прочего (а там проблем хватает). Потолки в киевской ылитке 3+ метра, в отличие от американского стандарта 2.5, позволяют тянуть воздуховоды под потолком. А вообще, самый простой способ получить чистый воздух в квартире: забраться повыше. Американцам досиупен только в мегаполисах и только очень богатым. В Киеве - доступно всем.