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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1717171817191720

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:08

  flyman написав:я так розумію, пішли інвестиції в автоматизацію і хайтек, відповідно виросла продуктивність праці... в розовочковому ...

Флай, я думаю тебе будет интересна данная статья про цоколи.
https://realt.onliner.by/2018/07/30/minus-pervyj-etazh

Стоит отметить, что в той стране ЖЕКи работают на 100%. Так что думай сам.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:35

  Понаехал написав:У меня поврос к Вам, как апологету элитного жилья...
Как устроина система очистки воздуха во всяких ЦП и тд?
К примеру у меня центральная система охлаждения\подогрева\циркуляции\очистки воздуха в аппартаментах. Фильтры меняют каждый месяц в аппартаметах и я, признатся, привык к чистому воздуху. При этом живу в жилье для класса, пониже, чем средний. А как обстоят дела с элитным жильем в Киеве в этом плане? Как обычно труба сковзь все этажи да без фильтров в лучших традициях ЖК Вефлеемский? :D

В Киеве-городе в парке, это все не нужно. + в воздуховодах таких систем заводится плесень, в т.ч. легионелла. Опять же такие системы очень уязвимы для террористических атак: прыснул на крыше новичка и дом трупов. А в Киеве даже на Круше не пахнет. Хотя должно, но нет. Потому что легкие города: парки и сады - все очищают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:42

  airmax78 написав:В Киеве-городе в парке, это все не нужно. + в воздуховодах таких систем заводится плесень, в т.ч. легионелла. Опять же такие системы очень уязвимы для террористических атак: прыснул на крыше новичка и дом трупов. А в Киеве даже на Круше не пахнет. Хотя должно, но нет. Потому что легкие города: парки и сады - все очищают.

Понял. Значи не доросли еще даже технологий 90х годов.... Соответсвенно большой разницы между совкошлаком и "Ылиткой" не особо много...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 22:07

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:В Киеве-городе в парке, это все не нужно. + в воздуховодах таких систем заводится плесень, в т.ч. легионелла. Опять же такие системы очень уязвимы для террористических атак: прыснул на крыше новичка и дом трупов. А в Киеве даже на Круше не пахнет. Хотя должно, но нет. Потому что легкие города: парки и сады - все очищают.

Понял. Значи не доросли еще даже технологий 90х годов.... Соответсвенно большой разницы между совкошлаком и "Ылиткой" не особо много...

Кому сильно надо (например мне) ставит приточно-вытяжную систему с рекуперацией и не зависит от капризов управляющей компании, своевременной замены фильтров и прочего (а там пробем хватает). Потолки в киевской ылитке 3+ метра, в отличие от американского стандарта 2.5, позволяют тянуть воздуховоды под потолком.
airmax78
 
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