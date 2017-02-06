Понаехал написав:

У меня поврос к Вам, как апологету элитного жилья...Как устроина система очистки воздуха во всяких ЦП и тд?К примеру у меня центральная система охлаждения\подогрева\циркуляции\очистки воздуха в аппартаментах. Фильтры меняют каждый месяц в аппартаметах и я, признатся, привык к чистому воздуху. При этом живу в жилье для класса, пониже, чем средний. А как обстоят дела с элитным жильем в Киеве в этом плане? Как обычно труба сковзь все этажи да без фильтров в лучших традициях ЖК Вефлеемский?