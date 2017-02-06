|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лип, 2018 23:35
Первый написав:
Якщо справа в підході, то він простий - хочеш - ставиш, не хочеш - не ставиш.
І відвідно сам вибираєш платити чи не платити. Не бачу в цьому великої проблеми.
Стелю в 2,50 не виправиш ніяк, а лосней від мітсубісі легко можна поставити там де стелі 3 метри. Питання навіщо.
2,50 а точнее 2,4 (8 футов) - это минимальная высота разрешенная застройщикам, но такой УГ не кто в здравом уме не купит. Сейчас строят не менее 10 футов, то есть 3,05 в метрах. И это эконом сегмент.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 2965
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|