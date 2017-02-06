Зараз маємо мінімум за 14 років.
В райцентрах 2к квартиру вже можна купити за 8 000 Дол.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 06:10
Домік.уа малює різке зниження цін!
Зараз маємо мінімум за 14 років.
В райцентрах 2к квартиру вже можна купити за 8 000 Дол.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 31 лип, 2018 07:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем доброго утра. Я поборол вредные привычки. Теперь могу экономить. За 4 месяца отложил 1200 баксов ^_^. Хочу прикупить на них пай «шоб было». Есть идеи где лучше это сделать? Могу ещё 3-4 месяца обождать. Могу ли я рассчитывать на какой-то кусочек земли под застройку под Киевом( Погребы и тд) скажем за 4к? Где там Васятко с чудоссылками?
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