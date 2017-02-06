Зараз маємо мінімум за 14 років.
В райцентрах 2к квартиру вже можна купити за 8 000 Дол.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 лип, 2018 06:10
Домік.уа малює різке зниження цін!
Зараз маємо мінімум за 14 років.
В райцентрах 2к квартиру вже можна купити за 8 000 Дол.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 31 лип, 2018 07:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем доброго утра. Я поборол вредные привычки. Теперь могу экономить. За 4 месяца отложил 1200 баксов ^_^. Хочу прикупить на них пай «шоб было». Есть идеи где лучше это сделать? Могу ещё 3-4 месяца обождать. Могу ли я рассчитывать на какой-то кусочек земли под застройку под Киевом( Погребы и тд) скажем за 4к? Где там Васятко с чудоссылками?
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:57
Faceless Всё верно, пока нет. построят. Человек на 30-40 рабочих мест
20 млн евро / 40 чел=500 000 евро за 1 рабочее место
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:02
Фейслес живе не в Україні.
Він не має жодної уяви про укро-реалії!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:05
Фейслес, яке може бути виробництво в країні з медіанною ЗП 300 Дол/міс ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:06
Зараз накидають що це зрада, адже тре буде працювати...
Всім процвітання!
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:11
вот куда пойдёт выпускник химик
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