Додано: Вів 31 лип, 2018 08:57

Faceless Всё верно, пока нет. построят. Человек на 30-40 рабочих мест

20 млн евро / 40 чел=500 000 евро за 1 рабочее место

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери