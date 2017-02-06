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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1718171917201721

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 991
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 991
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 06:10

Домік.уа малює різке зниження цін!

Зараз маємо мінімум за 14 років.

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

В райцентрах 2к квартиру вже можна купити за 8 000 Дол.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем доброго утра. Я поборол вредные привычки. Теперь могу экономить. За 4 месяца отложил 1200 баксов ^_^. Хочу прикупить на них пай «шоб было». Есть идеи где лучше это сделать? Могу ещё 3-4 месяца обождать. Могу ли я рассчитывать на какой-то кусочек земли под застройку под Киевом( Погребы и тд) скажем за 4к? Где там Васятко с чудоссылками? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:57

Faceless Всё верно, пока нет. построят. Человек на 30-40 рабочих мест
20 млн евро / 40 чел=500 000 евро за 1 рабочее место
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:02

  Serg-ik написав:Faceless Всё верно, пока нет. построят. Человек на 30-40 рабочих мест
20 млн евро / 40 чел=500 000 евро за 1 рабочее место


Фейслес живе не в Україні.

Він не має жодної уяви про укро-реалії!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:05

  Faceless написав:"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro
Фейслес, яке може бути виробництво в країні з медіанною ЗП 300 Дол/міс ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:06

  Faceless написав:"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro

Зараз накидають що це зрада, адже тре буде працювати...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:11

  Faceless написав:"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro

вот куда пойдёт выпускник химик
Оранжевый-хит сезона
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