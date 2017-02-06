Зараз маємо мінімум за 14 років.
В райцентрах 2к квартиру вже можна купити за 8 000 Дол.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 06:10
Домік.уа малює різке зниження цін!
Зараз маємо мінімум за 14 років.
В райцентрах 2к квартиру вже можна купити за 8 000 Дол.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 31 лип, 2018 07:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем доброго утра. Я поборол вредные привычки. Теперь могу экономить. За 4 месяца отложил 1200 баксов ^_^. Хочу прикупить на них пай «шоб было». Есть идеи где лучше это сделать? Могу ещё 3-4 месяца обождать. Могу ли я рассчитывать на какой-то кусочек земли под застройку под Киевом( Погребы и тд) скажем за 4к? Где там Васятко с чудоссылками?
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:57
Faceless Всё верно, пока нет. построят. Человек на 30-40 рабочих мест
20 млн евро / 40 чел=500 000 евро за 1 рабочее место
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:06
Зараз накидають що це зрада, адже тре буде працювати...
Всім процвітання!
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:11
вот куда пойдёт выпускник химик
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:19
Та вже. Нема заводу - зрада. Будують завод - так він невеличкий, зрада. Або там ЗП не 1000 дол - зрада.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:22
1. МОПы
2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.
А вообще богатые люди у нас по своей сути индивидуалисты - им "централизованного" хватило при совке, поэтому они за персональный кондей, бойлер, дизель-генератор на балконе и артезианскую скважину
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Супругу наняла одна известная немецкая контора. Будут аутсорсить в Украину подготовку аналитики, презентационных материалов и прочей трудоемкой лабуды. Грят пытались аутсорсить это в Индию - голый Вася. С индусами сработаться не смогли. Цифру зп озвучивать не буду, но сильно выше "средней по Киеву".
P.S. Очень грустная ситуация в школе. Супруга хочет работать в школе, но это ПЦ какая неблагодарная работа. Немецкий в классе из 30 человек, изучающем его 4 года, на очень начальном уровне знают 1-2 человека максимум. Остальным - не нужно. После каждого учебного дня - сорванный голос.
Учебник английского для 6 класса - это ад. Разработала какая-то учительница из Украины. Как можно было сделать х*ровый учебник английского в 2018м году я отказываюсь понимать. Как можно было такой учебник утверждать и продвигать в школы - тоже.
И за все это мозгойопство и потерю здоровья тебе платят 4000 грн. в месяц. Короче, я не знаю как с другими предметами, а с изучением иностранных языков в обычной украинской школе все обстоит очень печально.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:38
моя родственница - учитель средней школы не в киеве - удостоилась звания "лучший учитель чегототам" (области вроде) и среди прочих поехала на какое то учительское сборище, которое проходило в новопечерской школе
так вот - когда я увидел общее фото их группы (а там же все "лучшие учители чегототам") - впал в глубокое уныние
эти лица ничему хорошему детей научить не могут в принципе
украинские школы - каменный век, учители - в подавляющем большинстве человеконенавистники и эталонные неудачники
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 31 лип, 2018 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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