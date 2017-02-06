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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17191720172117221723>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 06:10

Домік.уа малює різке зниження цін!

Зараз маємо мінімум за 14 років.

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

В райцентрах 2к квартиру вже можна купити за 8 000 Дол.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем доброго утра. Я поборол вредные привычки. Теперь могу экономить. За 4 месяца отложил 1200 баксов ^_^. Хочу прикупить на них пай «шоб было». Есть идеи где лучше это сделать? Могу ещё 3-4 месяца обождать. Могу ли я рассчитывать на какой-то кусочек земли под застройку под Киевом( Погребы и тд) скажем за 4к? Где там Васятко с чудоссылками? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:57

Faceless Всё верно, пока нет. построят. Человек на 30-40 рабочих мест
20 млн евро / 40 чел=500 000 евро за 1 рабочее место
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:06

  Faceless написав:"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro

Зараз накидають що це зрада, адже тре буде працювати...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:11

  Faceless написав:"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro

вот куда пойдёт выпускник химик
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:19

  Первый написав:
  Faceless написав:"Производства нет" : https://news.finance.ua/ua/news/-/43127 ... -mln-yevro

Зараз накидають що це зрада, адже тре буде працювати...

Та вже. Нема заводу - зрада. Будують завод - так він невеличкий, зрада. Або там ЗП не 1000 дол - зрада.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:22

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:В Киеве-городе в парке, это все не нужно. + в воздуховодах таких систем заводится плесень, в т.ч. легионелла. Опять же такие системы очень уязвимы для террористических атак: прыснул на крыше новичка и дом трупов. А в Киеве даже на Круше не пахнет. Хотя должно, но нет. Потому что легкие города: парки и сады - все очищают.

Понял. Значи не доросли еще даже технологий 90х годов.... Соответсвенно большой разницы между совкошлаком и "Ылиткой" не особо много...

1. МОПы
2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.

А вообще богатые люди у нас по своей сути индивидуалисты - им "централизованного" хватило при совке, поэтому они за персональный кондей, бойлер, дизель-генератор на балконе и артезианскую скважину :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Супругу наняла одна известная немецкая контора. Будут аутсорсить в Украину подготовку аналитики, презентационных материалов и прочей трудоемкой лабуды. Грят пытались аутсорсить это в Индию - голый Вася. С индусами сработаться не смогли. Цифру зп озвучивать не буду, но сильно выше "средней по Киеву".

P.S. Очень грустная ситуация в школе. Супруга хочет работать в школе, но это ПЦ какая неблагодарная работа. Немецкий в классе из 30 человек, изучающем его 4 года, на очень начальном уровне знают 1-2 человека максимум. Остальным - не нужно. После каждого учебного дня - сорванный голос.
Учебник английского для 6 класса - это ад. Разработала какая-то учительница из Украины. Как можно было сделать х*ровый учебник английского в 2018м году я отказываюсь понимать. Как можно было такой учебник утверждать и продвигать в школы - тоже.
И за все это мозгойопство и потерю здоровья тебе платят 4000 грн. в месяц. Короче, я не знаю как с другими предметами, а с изучением иностранных языков в обычной украинской школе все обстоит очень печально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:38

  airmax78 написав:Очень грустная ситуация в школе. Супруга хочет работать в школе, но это ПЦ какая неблагодарная работа. Немецкий в классе из 30 человек, изучающем его 4 года, на очень начальном уровне знают 1-2 человека максимум. Остальным - не нужно. После каждого учебного дня - сорванный голос.
Учебник английского для 6 класса - это ад. Разработала какая-то учительница из Украины. Как можно было сделать х*ровый учебник английского в 2018м году я отказываюсь понимать. Как можно было такой учебник утверждать и продвигать в школы - тоже.
И за все это мозгойопство и потерю здоровья тебе платят 4000 грн. в месяц. Короче, я не знаю как с другими предметами, а с изучением иностранных языков в обычной украинской школе все обстоит очень печально.


моя родственница - учитель средней школы не в киеве - удостоилась звания "лучший учитель чегототам" (области вроде) и среди прочих поехала на какое то учительское сборище, которое проходило в новопечерской школе
так вот - когда я увидел общее фото их группы (а там же все "лучшие учители чегототам") - впал в глубокое уныние
эти лица ничему хорошему детей научить не могут в принципе
украинские школы - каменный век, учители - в подавляющем большинстве человеконенавистники и эталонные неудачники
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 31 лип, 2018 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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