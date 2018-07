Додано: Вів 31 лип, 2018 09:38

airmax78 написав: Очень грустная ситуация в школе. Супруга хочет работать в школе, но это ПЦ какая неблагодарная работа. Немецкий в классе из 30 человек, изучающем его 4 года, на очень начальном уровне знают 1-2 человека максимум. Остальным - не нужно. После каждого учебного дня - сорванный голос.

Учебник английского для 6 класса - это ад. Разработала какая-то учительница из Украины. Как можно было сделать х*ровый учебник английского в 2018м году я отказываюсь понимать. Как можно было такой учебник утверждать и продвигать в школы - тоже.

моя родственница - учитель средней школы не в киеве - удостоилась звания "лучший учитель чегототам" (области вроде) и среди прочих поехала на какое то учительское сборище, которое проходило в новопечерской школе

так вот - когда я увидел общее фото их группы (а там же все "лучшие учители чегототам") - впал в глубокое уныние

эти лица ничему хорошему детей научить не могут в принципе

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.