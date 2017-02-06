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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1720172117221723>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:41

  Рыба-сом написав:1. МОПы
2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.

А вообще богатые люди у нас по своей сути индивидуалисты - им "централизованного" хватило при совке, поэтому они за персональный кондей, бойлер, дизель-генератор на балконе и артезианскую скважину :mrgreen:

МОПы - это прорыв. И тут не поспоришь.
Выше 5-7го этажа, вроде, не поднимаются. Что логично, т.к. выхлопные газы содержат тяжелые металлы - т.е. им тяжело выше 5го этажа подняться.
Выше 10 го этажа воздух такой-же как в Альпах. Выше 20го - слегка разряженный.
Централизованная вентиляция и кондиционирование - одна из самых проблемных в эксплуатации систем. Это хорошее решение для коммерческой недвиги, где она точно рассчитана и полностью смонтирована и больше ее никто не имеет права тронуть. В многоквартирном доме это анриал. В Киеве, мне кажется, нет ни одного удачного примера, где бы эта система хорошо работала. Вроде в Ривьере Риверсайд стоит - хотелось бы услышать отзывы.
Так что для нас, пока, идеальное решение - автономная ПВВ. Или окна на проветривание.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:45

  airmax78 написав: В Киеве, мне кажется, нет ни одного удачного примера, где бы эта система хорошо работала. Вроде в Ривьере Риверсайд стоит - хотелось бы услышать отзывы.


специально спросил товарища после аналогичного спича первого - говорит все работает ок, фильтры меняют регулярно, раз в 3 месяца
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Выше 5-7го этажа, вроде, не поднимаются. Что логично, т.к. выхлопные газы содержат тяжелые металлы - т.е. им тяжело выше 5го этажа подняться.
Выше 10 го этажа воздух такой-же как в Альпах. Выше 20го - слегка разряженный.

Почитайте для общей эрудиции, например, про угарный газ хотя бы на уровне Википедии. А то у большинства экспертов в ветке главный критерий "не пахнет".
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:эти лица ничему хорошему детей научить не могут в принципе
украинские школы - каменный век, учители - в подавляющем большинстве человеконенавистники и эталонные неудачники

"Усатый нянь"
"Детсадовский полицейский"
Кинг, у Вас нет проблем ни с деньгами, ни со временем, ни с лицом. Попробуйте себя на новом поприще, покажите ( научите) детишек как надо жить и работать, откройте бесплатный факультатив 2 раза в неделю при какой-то школе.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:53

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Очень грустная ситуация в школе. Супруга хочет работать в школе, но это ПЦ какая неблагодарная работа. Немецкий в классе из 30 человек, изучающем его 4 года, на очень начальном уровне знают 1-2 человека максимум. Остальным - не нужно. После каждого учебного дня - сорванный голос.
Учебник английского для 6 класса - это ад. Разработала какая-то учительница из Украины. Как можно было сделать х*ровый учебник английского в 2018м году я отказываюсь понимать. Как можно было такой учебник утверждать и продвигать в школы - тоже.
И за все это мозгойопство и потерю здоровья тебе платят 4000 грн. в месяц. Короче, я не знаю как с другими предметами, а с изучением иностранных языков в обычной украинской школе все обстоит очень печально.


моя родственница - учитель средней школы не в киеве - удостоилась звания "лучший учитель чегототам" (области вроде) и среди прочих поехала на какое то учительское сборище, которое проходило в новопечерской школе
так вот - когда я увидел общее фото их группы (а там же все "лучшие учители чегототам") - впал в глубокое уныние
эти лица ничему хорошему детей научить не могут в принципе
украинские школы - каменный век, учители - в подавляющем большинстве человеконенавистники и эталонные неудачники

Я, так понимаю, ваша родственница человеконенавистник и эталонный неудачник. У меня наоборот, кума преподает в школе более 20 лет, зарплата более 10000 грн. с классным руководством. Готовит детей к ЗНО это еще + 600 дол. в сезон. Она добрый и отзывчивый человек.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:55

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Выше 5-7го этажа, вроде, не поднимаются. Что логично, т.к. выхлопные газы содержат тяжелые металлы - т.е. им тяжело выше 5го этажа подняться.
Выше 10 го этажа воздух такой-же как в Альпах. Выше 20го - слегка разряженный.

Почитайте для общей эрудиции, например, про угарный газ хотя бы на уровне Википедии. А то у большинства экспертов в ветке главный критерий "не пахнет".

Них.ра себе. Центральное кондиционирование фильтрует на вход угарний газ?
Например?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:00

  innamax2008 написав: Я, так понимаю, ваша родственница человеконенавистник и эталонный неудачник. У меня наоборот, кума преподает в школе более 20 лет, зарплата более 10000 грн. с классным руководством. Готовит детей к ЗНО это еще + 600 дол. в сезон. Она добрый и отзывчивый человек.


у вас после фразы "я так понимаю" всегда следует какая-то несусветная чушь
с пониманием у вас все очень печально, поработайте над этим
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:12

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Выше 5-7го этажа, вроде, не поднимаются. Что логично, т.к. выхлопные газы содержат тяжелые металлы - т.е. им тяжело выше 5го этажа подняться.
Выше 10 го этажа воздух такой-же как в Альпах. Выше 20го - слегка разряженный.

Почитайте для общей эрудиции, например, про угарный газ хотя бы на уровне Википедии. А то у большинства экспертов в ветке главный критерий "не пахнет".

Них.ра себе. Центральное кондиционирование фильтрует на вход угарний газ?
Например?

Если Вы удосужитесь посмотреть, с чего началась дискуссия, то увидите, что с оппонирования постулату "народных физиков/химиков", что-де "выше определенного этажа выхлопные газы не поднимаются".
"Кто виноват" и "что делать" - это отдельная увлекательная тема. Но как-то в другой раз.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:15

  Serg-ik написав:Faceless Всё верно, пока нет. построят. Человек на 30-40 рабочих мест
20 млн евро / 40 чел=500 000 евро за 1 рабочее место

Эти 30-40 человек будут платить пенсии 50 пенсионерам и в страну будет заходить экспортной выручки на миллионы. Кроме этого они будут потреблять. Их семьи будут жить и тратить тут. Запускается мултипликатор и с их доходов, полученных с экспорта, смогут жить еще 100 человек, а обслуживая это предприятие (погрузка, транспортировка, логистика, сырье, упаковка) еще 100.

PS Почему вы решили, что там хватит 40 человек?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:25

  Рыба-сом написав:Если Вы удосужитесь посмотреть, с чего началась дискуссия, то увидите, что с оппонирования постулату "народных физиков/химиков", что-де "выше определенного этажа выхлопные газы не поднимаются".
"Кто виноват" и "что делать" - это отдельная увлекательная тема. Но как-то в другой раз.

Так Я учасник дискусії. А вона про те що в остіні є центральна система кондиціювання, яка забезпечує чисте повітря. На аргумент що питання спірне, і в Україні может вирішити самостійно, Ви почали розказувати що є угарний газ, який жах який газ. Покажіть загальноприйняту стандартну систему для житлових будинків, яка фільтрує [b]на вхід[/b] угарний газ:-)

Зи. По ходу Ви не розумієте навіщо приточна вентиція:-)
Всім процвітання!
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