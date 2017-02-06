Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:1. МОПы 2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.
А вообще богатые люди у нас по своей сути индивидуалисты - им "централизованного" хватило при совке, поэтому они за персональный кондей, бойлер, дизель-генератор на балконе и артезианскую скважину
МОПы - это прорыв. И тут не поспоришь. Выше 5-7го этажа, вроде, не поднимаются. Что логично, т.к. выхлопные газы содержат тяжелые металлы - т.е. им тяжело выше 5го этажа подняться. Выше 10 го этажа воздух такой-же как в Альпах. Выше 20го - слегка разряженный. Централизованная вентиляция и кондиционирование - одна из самых проблемных в эксплуатации систем. Это хорошее решение для коммерческой недвиги, где она точно рассчитана и полностью смонтирована и больше ее никто не имеет права тронуть. В многоквартирном доме это анриал. В Киеве, мне кажется, нет ни одного удачного примера, где бы эта система хорошо работала. Вроде в Ривьере Риверсайд стоит - хотелось бы услышать отзывы. Так что для нас, пока, идеальное решение - автономная ПВВ. Или окна на проветривание.
airmax78 написав:Выше 5-7го этажа, вроде, не поднимаются. Что логично, т.к. выхлопные газы содержат тяжелые металлы - т.е. им тяжело выше 5го этажа подняться. Выше 10 го этажа воздух такой-же как в Альпах. Выше 20го - слегка разряженный.
Почитайте для общей эрудиции, например, про угарный газ хотя бы на уровне Википедии. А то у большинства экспертов в ветке главный критерий "не пахнет".
kingkongovets написав:эти лица ничему хорошему детей научить не могут в принципе украинские школы - каменный век, учители - в подавляющем большинстве человеконенавистники и эталонные неудачники
"Усатый нянь" "Детсадовский полицейский" Кинг, у Вас нет проблем ни с деньгами, ни со временем, ни с лицом. Попробуйте себя на новом поприще, покажите ( научите) детишек как надо жить и работать, откройте бесплатный факультатив 2 раза в неделю при какой-то школе.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Очень грустная ситуация в школе. Супруга хочет работать в школе, но это ПЦ какая неблагодарная работа. Немецкий в классе из 30 человек, изучающем его 4 года, на очень начальном уровне знают 1-2 человека максимум. Остальным - не нужно. После каждого учебного дня - сорванный голос. Учебник английского для 6 класса - это ад. Разработала какая-то учительница из Украины. Как можно было сделать х*ровый учебник английского в 2018м году я отказываюсь понимать. Как можно было такой учебник утверждать и продвигать в школы - тоже. И за все это мозгойопство и потерю здоровья тебе платят 4000 грн. в месяц. Короче, я не знаю как с другими предметами, а с изучением иностранных языков в обычной украинской школе все обстоит очень печально.
моя родственница - учитель средней школы не в киеве - удостоилась звания "лучший учитель чегототам" (области вроде) и среди прочих поехала на какое то учительское сборище, которое проходило в новопечерской школе так вот - когда я увидел общее фото их группы (а там же все "лучшие учители чегототам") - впал в глубокое уныние эти лица ничему хорошему детей научить не могут в принципе украинские школы - каменный век, учители - в подавляющем большинстве человеконенавистники и эталонные неудачники
Я, так понимаю, ваша родственница человеконенавистник и эталонный неудачник. У меня наоборот, кума преподает в школе более 20 лет, зарплата более 10000 грн. с классным руководством. Готовит детей к ЗНО это еще + 600 дол. в сезон. Она добрый и отзывчивый человек.
airmax78 написав:Выше 5-7го этажа, вроде, не поднимаются. Что логично, т.к. выхлопные газы содержат тяжелые металлы - т.е. им тяжело выше 5го этажа подняться. Выше 10 го этажа воздух такой-же как в Альпах. Выше 20го - слегка разряженный.
Почитайте для общей эрудиции, например, про угарный газ хотя бы на уровне Википедии. А то у большинства экспертов в ветке главный критерий "не пахнет".
Них.ра себе. Центральное кондиционирование фильтрует на вход угарний газ? Например?
innamax2008 написав: Я, так понимаю, ваша родственница человеконенавистник и эталонный неудачник. У меня наоборот, кума преподает в школе более 20 лет, зарплата более 10000 грн. с классным руководством. Готовит детей к ЗНО это еще + 600 дол. в сезон. Она добрый и отзывчивый человек.
у вас после фразы "я так понимаю" всегда следует какая-то несусветная чушь с пониманием у вас все очень печально, поработайте над этим
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Выше 5-7го этажа, вроде, не поднимаются. Что логично, т.к. выхлопные газы содержат тяжелые металлы - т.е. им тяжело выше 5го этажа подняться. Выше 10 го этажа воздух такой-же как в Альпах. Выше 20го - слегка разряженный.
Почитайте для общей эрудиции, например, про угарный газ хотя бы на уровне Википедии. А то у большинства экспертов в ветке главный критерий "не пахнет".
Них.ра себе. Центральное кондиционирование фильтрует на вход угарний газ? Например?
Если Вы удосужитесь посмотреть, с чего началась дискуссия, то увидите, что с оппонирования постулату "народных физиков/химиков", что-де "выше определенного этажа выхлопные газы не поднимаются". "Кто виноват" и "что делать" - это отдельная увлекательная тема. Но как-то в другой раз.
Serg-ik написав:Faceless Всё верно, пока нет. построят. Человек на 30-40 рабочих мест 20 млн евро / 40 чел=500 000 евро за 1 рабочее место
Эти 30-40 человек будут платить пенсии 50 пенсионерам и в страну будет заходить экспортной выручки на миллионы. Кроме этого они будут потреблять. Их семьи будут жить и тратить тут. Запускается мултипликатор и с их доходов, полученных с экспорта, смогут жить еще 100 человек, а обслуживая это предприятие (погрузка, транспортировка, логистика, сырье, упаковка) еще 100.
Рыба-сом написав:Если Вы удосужитесь посмотреть, с чего началась дискуссия, то увидите, что с оппонирования постулату "народных физиков/химиков", что-де "выше определенного этажа выхлопные газы не поднимаются". "Кто виноват" и "что делать" - это отдельная увлекательная тема. Но как-то в другой раз.
Так Я учасник дискусії. А вона про те що в остіні є центральна система кондиціювання, яка забезпечує чисте повітря. На аргумент що питання спірне, і в Україні может вирішити самостійно, Ви почали розказувати що є угарний газ, який жах який газ. Покажіть загальноприйняту стандартну систему для житлових будинків, яка фільтрує [b]на вхід[/b] угарний газ:-)
Зи. По ходу Ви не розумієте навіщо приточна вентиція:-)