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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:25
Vlad442 автоматизация. много людей не надо
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:30
тока не говорите об этом уне, лишите его любимого удовольствия - заламывания рук по поводу отрицательной демографии
его продуманная жена этим нагрузила в свое время, шоп нарожать детей и никогда больше не работать, а беднягу так и штырит до сих пор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:32
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2Первый
Я вообще-то про сие:
А в специалисты по кондиционированию вроде бы никогда не записывался. Если считаете иначе - цитату в студию.
Делай что должен, и будь что будет.
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