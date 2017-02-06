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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1720172117221723

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:25

Vlad442 автоматизация. много людей не надо
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:30

  Serg-ik написав:Vlad442 автоматизация. много людей не надо


тока не говорите об этом уне, лишите его любимого удовольствия - заламывания рук по поводу отрицательной демографии
его продуманная жена этим нагрузила в свое время, шоп нарожать детей и никогда больше не работать, а беднягу так и штырит до сих пор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:32

  airmax78 написав:Немецкий в классе из 30 человек, изучающем его 4 года, на очень начальном уровне знают 1-2 человека максимум. Остальным - не нужно.

Ну так клубника сама себя не соберет
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2Первый
Я вообще-то про сие:
  airmax78 написав:А вообще, самый простой способ получить чистый воздух в квартире: забраться повыше. Американцам доступен только в мегаполисах и только очень богатым. В Киеве - доступно всем.

А в специалисты по кондиционированию вроде бы никогда не записывался. Если считаете иначе - цитату в студию.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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