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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1722172317241725>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:22

  Рыба-сом написав:2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.


Можно поспорить, парк стоун, что на берегу московского моста стоит весь в саже. С третьего до двадцать пятого этажа превратился из голубого в тёмно серый.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:30

  hume написав:
  Рыба-сом написав:2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.


Можно поспорить, парк стоун, что на берегу московского моста стоит весь в саже. С третьего до двадцать пятого этажа превратился из голубого в тёмно серый.


у вас шо, тоже чувства юмора шоли нет?
эйрмакс в очередной раз пошутить изволили-с, а люди с отсутствующим чувством юмора уже срач успели развести :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:31

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:2Первый
Я вообще-то про сие:
  airmax78 написав:А вообще, самый простой способ получить чистый воздух в квартире: забраться повыше. Американцам доступен только в мегаполисах и только очень богатым. В Киеве - доступно всем.

А в специалисты по кондиционированию вроде бы никогда не записывался. Если считаете иначе - цитату в студию.

Много ли людей страдают от угарного газа в многоквартирных домах? Часто ли случаются случаи смерти от угарного газа в многоквартирных домах? Является ли угарный газ проблемой для Киева?

1. Выхлопные газы - это не вещество, а смесь веществ
2. В эту смесь входит угарный газ, который легче воздуха
3. Следовательно, как минимум по одному из компонентов смеси под названием "выхлопные газы" опровергается теория о том, что выхлопные газы не поднимаются выше определенного этажа

А хорошо это или плохо - это тема отдельной интересной дискуссии.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:33

  kingkongovets написав:
  hume написав:
  Рыба-сом написав:2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.


Можно поспорить, парк стоун, что на берегу московского моста стоит весь в саже. С третьего до двадцать пятого этажа превратился из голубого в тёмно серый.


у вас шо, тоже чувства юмора шоли нет?
эйрмакс в очередной раз пошутить изволили-с, а люди с отсутствующим чувством юмора уже срач успели развести :mrgreen:

Теория про тяжёлые выхлопные газы в теме регулярно поднимается адептами высоких этажей, так что имнхо стоило внести ясность
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:парк стоун, что на берегу московского моста стоит весь в саже.

Дней 10 назад проезжал по Дмитриевской и Черновола. Фасады новых домов на этих улицах выглядят очень грязными...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:34

  hume написав:
  Рыба-сом написав:2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.


Можно поспорить, парк стоун, что на берегу московского моста стоит весь в саже. С третьего до двадцать пятого этажа превратился из голубого в тёмно серый.

Это сажа. От нее ПВВ с фильтрами спасает.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:35

  kingkongovets написав:
  hume написав:
  Рыба-сом написав:2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.


Можно поспорить, парк стоун, что на берегу московского моста стоит весь в саже. С третьего до двадцать пятого этажа превратился из голубого в тёмно серый.


у вас шо, тоже чувства юмора шоли нет?
эйрмакс в очередной раз пошутить изволили-с, а люди с отсутствующим чувством юмора уже срач успели развести :mrgreen:

Эирмакс давно перегибает, но утверждение, что выхлопные газы не летают выше 5ого этажа регулярно гуляет по ветке. А теперь уже и по отделам продаж, которые продают жк в развязках, а так же возле 6-8 полосных шоссе (с хоршим транспортным сообщением)
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:38

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Vlad442 автоматизация. много людей не надо


тока не говорите об этом уне, лишите его любимого удовольствия - заламывания рук по поводу отрицательной демографии
его продуманная жена этим нагрузила в свое время, шоп нарожать детей и никогда больше не работать, а беднягу так и штырит до сих пор

Нужно было сказать адьёс как только узнал о первенце.

Знаю одного человека, уже четверых настрогал. Но как только узнаёт о ребёнке сразу на свал.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:42

Налетай, торопись
https://jk-lamanche.com.ua
у Укрбуда на старте дёшево. потом очень дорожает
Сейчас от 35 ил 38 тыс за метр. Будет по 55.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ылитные мопыЗображення
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