Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:А вообще, самый простой способ получить чистый воздух в квартире: забраться повыше. Американцам доступен только в мегаполисах и только очень богатым. В Киеве - доступно всем.
А в специалисты по кондиционированию вроде бы никогда не записывался. Если считаете иначе - цитату в студию.
Много ли людей страдают от угарного газа в многоквартирных домах? Часто ли случаются случаи смерти от угарного газа в многоквартирных домах? Является ли угарный газ проблемой для Киева?
1. Выхлопные газы - это не вещество, а смесь веществ 2. В эту смесь входит угарный газ, который легче воздуха 3. Следовательно, как минимум по одному из компонентов смеси под названием "выхлопные газы" опровергается теория о том, что выхлопные газы не поднимаются выше определенного этажа
А хорошо это или плохо - это тема отдельной интересной дискуссии.
Рыба-сом написав:2. Адепты альтернативной физики и химии заявляют, что выше N-нного этажа выхлопные газы и пр. аннигилируются.
Можно поспорить, парк стоун, что на берегу московского моста стоит весь в саже. С третьего до двадцать пятого этажа превратился из голубого в тёмно серый.
у вас шо, тоже чувства юмора шоли нет? эйрмакс в очередной раз пошутить изволили-с, а люди с отсутствующим чувством юмора уже срач успели развести
Эирмакс давно перегибает, но утверждение, что выхлопные газы не летают выше 5ого этажа регулярно гуляет по ветке. А теперь уже и по отделам продаж, которые продают жк в развязках, а так же возле 6-8 полосных шоссе (с хоршим транспортным сообщением)
Serg-ik написав:Vlad442 автоматизация. много людей не надо
тока не говорите об этом уне, лишите его любимого удовольствия - заламывания рук по поводу отрицательной демографии его продуманная жена этим нагрузила в свое время, шоп нарожать детей и никогда больше не работать, а беднягу так и штырит до сих пор
Нужно было сказать адьёс как только узнал о первенце.
Знаю одного человека, уже четверых настрогал. Но как только узнаёт о ребёнке сразу на свал.