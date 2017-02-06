Больше похоже на очередь в уборную жд вокзала
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:58
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:14
Від угарного газу в Україні за зиму 2017-2018 загинуло орієнтовно 15 чоловік, з них половина дітей.
Статистику розподілу по областям та містам - пошукайте в Інтернеті.
Несправний газовий котел або слабка вентиляція - і смерть приходить увісні домороженим хімікам, фізикам та іншим "спецам" з усього-усього.
В Бердичеві ось 8 чоловік зразу:
Івано-Франківськ 6 чоловік зразу
Тому, панове роженвоокулярники, рекомендую мовчати про сфери, в яких ви некомпетентні.
Або ж, як по простому, дуби-дубами. Засрані нєвєжди!
Строчіть далі про "нові" заводи , модні МОПи і "дорожай" житла в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:29
От угарного газа угорают - с этим никто не спорит. Но где угорают? В избах с печным отоплением, в малоэтажке с кустарными котлами, ну, еще в гаражах. В модных МОПах - 0 потерпевших. Там угарному газу неоткуда взяться.
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