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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1722172317241725

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:14

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:2Первый
Я вообще-то про сие:
  airmax78 написав:А вообще, самый простой способ получить чистый воздух в квартире: забраться повыше. Американцам доступен только в мегаполисах и только очень богатым. В Киеве - доступно всем.

А в специалисты по кондиционированию вроде бы никогда не записывался. Если считаете иначе - цитату в студию.

Много ли людей страдают от угарного газа в многоквартирных домах? Часто ли случаются случаи смерти от угарного газа в многоквартирных домах? Является ли угарный газ проблемой для Киева?


Від угарного газу в Україні за зиму 2017-2018 загинуло орієнтовно 15 чоловік, з них половина дітей.
Статистику розподілу по областям та містам - пошукайте в Інтернеті.
Несправний газовий котел або слабка вентиляція - і смерть приходить увісні домороженим хімікам, фізикам та іншим "спецам" з усього-усього.

В Бердичеві ось 8 чоловік зразу: https://www.segodnya.ua/regions/others/ ... 19962.html

Івано-Франківськ 6 чоловік зразу https://ru.narodna-pravda.ua/2017/12/31 ... nogo-gaza/


Тому, панове роженвоокулярники, рекомендую мовчати про сфери, в яких ви некомпетентні.
Або ж, як по простому, дуби-дубами. Засрані нєвєжди!
Строчіть далі про "нові" заводи , модні МОПи і "дорожай" житла в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:29

  Frant написав:Від угарного газу в Україні за зиму 2017-2018 загинуло орієнтовно 15 чоловік, з них половина дітей.
Статистику розподілу по областям та містам - пошукайте в Інтернеті.
Несправний газовий котел або слабка вентиляція - і смерть приходить увісні домороженим хімікам, фізикам та іншим "спецам" з усього-усього.

В Бердичеві ось 8 чоловік зразу: https://www.segodnya.ua/regions/others/ ... 19962.html

Івано-Франківськ 6 чоловік зразу https://ru.narodna-pravda.ua/2017/12/31 ... nogo-gaza/


Тому, панове роженвоокулярники, рекомендую мовчати про сфери, в яких ви некомпетентні.
Або ж, як по простому, дуби-дубами. Засрані нєвєжди!
Строчіть далі про "нові" заводи , модні МОПи і "дорожай" житла в Україні.

От угарного газа угорают - с этим никто не спорит. Но где угорают? В избах с печным отоплением, в малоэтажке с кустарными котлами, ну, еще в гаражах. В модных МОПах за последние 5 лет - 0 потерпевших. Там угарному газу неоткуда взяться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Ылитные мопыЗображення

А че за МОП? Не узнаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ылитные мопыЗображення

А че за МОП? Не узнаю.
Кловский 7а
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ылитные мопы

А че за МОП? Не узнаю.
Кловский 7а

Кловский 7а проходит у нас как шлачище. Хочу зарегистрировать петицию о его сносе.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:56

  airmax78 написав:Кловский 7а проходит у нас как шлачище. Хочу зарегистрировать петицию о его сносе.

Модный моп автоматически проходит мимо, если застройщик не смог расчитать нагрузку на лифты
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:03

  airmax78 написав:
  Frant написав:Від угарного газу в Україні за зиму 2017-2018 загинуло орієнтовно 15 чоловік, з них половина дітей.
Статистику розподілу по областям та містам - пошукайте в Інтернеті.
Несправний газовий котел або слабка вентиляція - і смерть приходить увісні домороженим хімікам, фізикам та іншим "спецам" з усього-усього.

В Бердичеві ось 8 чоловік зразу: https://www.segodnya.ua/regions/others/ ... 19962.html

Івано-Франківськ 6 чоловік зразу https://ru.narodna-pravda.ua/2017/12/31 ... nogo-gaza/


Тому, панове роженвоокулярники, рекомендую мовчати про сфери, в яких ви некомпетентні.
Або ж, як по простому, дуби-дубами. Засрані нєвєжди!
Строчіть далі про "нові" заводи , модні МОПи і "дорожай" житла в Україні.

От угарного газа угорают - с этим никто не спорит. Но где угорают? В избах с печным отоплением, в малоэтажке с кустарными котлами, ну, еще в гаражах. В модных МОПах за последние 5 лет - 0 потерпевших. Там угарному газу неоткуда взяться.


Жесть как перекрутили обсуждение....
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ылитные мопыЗображення

А че за МОП? Не узнаю.
Кловский 7а

и тут недвига стоит 2к+ долл
тогда в нормальных жк где все продумано должен быть ценник 4к+ минимум
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:34

Оранжевый-хит сезона
Это холл этого 47ми этажного дома: https://www.google.com.ua/maps/@50.4392 ... 312!8i6656 ?
Почём там сейчас навскидку метр с ремонтом не в Пшонька-стайле на высоких видовых этажах?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:04

  hume написав:
  airmax78 написав:Кловский 7а проходит у нас как шлачище. Хочу зарегистрировать петицию о его сносе.

Модный моп автоматически проходит мимо, если застройщик не смог расчитать нагрузку на лифты

Там, я так понимаю, чудо, что его вообще достроили. Шо теперь с этим одороблом делать - хз. Урoдyет любой вид из любой точки Киева.
airmax78
 
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