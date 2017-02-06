Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А вообще, самый простой способ получить чистый воздух в квартире: забраться повыше. Американцам доступен только в мегаполисах и только очень богатым. В Киеве - доступно всем.
А в специалисты по кондиционированию вроде бы никогда не записывался. Если считаете иначе - цитату в студию.
Много ли людей страдают от угарного газа в многоквартирных домах? Часто ли случаются случаи смерти от угарного газа в многоквартирных домах? Является ли угарный газ проблемой для Киева?
Від угарного газу в Україні за зиму 2017-2018 загинуло орієнтовно 15 чоловік, з них половина дітей. Статистику розподілу по областям та містам - пошукайте в Інтернеті. Несправний газовий котел або слабка вентиляція - і смерть приходить увісні домороженим хімікам, фізикам та іншим "спецам" з усього-усього.
Тому, панове роженвоокулярники, рекомендую мовчати про сфери, в яких ви некомпетентні. Або ж, як по простому, дуби-дубами. Засрані нєвєжди! Строчіть далі про "нові" заводи , модні МОПи і "дорожай" житла в Україні.
Frant написав:Від угарного газу в Україні за зиму 2017-2018 загинуло орієнтовно 15 чоловік, з них половина дітей. Статистику розподілу по областям та містам - пошукайте в Інтернеті. Несправний газовий котел або слабка вентиляція - і смерть приходить увісні домороженим хімікам, фізикам та іншим "спецам" з усього-усього.
Тому, панове роженвоокулярники, рекомендую мовчати про сфери, в яких ви некомпетентні. Або ж, як по простому, дуби-дубами. Засрані нєвєжди! Строчіть далі про "нові" заводи , модні МОПи і "дорожай" житла в Україні.
От угарного газа угорают - с этим никто не спорит. Но где угорают? В избах с печным отоплением, в малоэтажке с кустарными котлами, ну, еще в гаражах. В модных МОПах за последние 5 лет - 0 потерпевших. Там угарному газу неоткуда взяться.
Frant написав:Від угарного газу в Україні за зиму 2017-2018 загинуло орієнтовно 15 чоловік, з них половина дітей. Статистику розподілу по областям та містам - пошукайте в Інтернеті. Несправний газовий котел або слабка вентиляція - і смерть приходить увісні домороженим хімікам, фізикам та іншим "спецам" з усього-усього.
Тому, панове роженвоокулярники, рекомендую мовчати про сфери, в яких ви некомпетентні. Або ж, як по простому, дуби-дубами. Засрані нєвєжди! Строчіть далі про "нові" заводи , модні МОПи і "дорожай" житла в Україні.
От угарного газа угорают - с этим никто не спорит. Но где угорают? В избах с печным отоплением, в малоэтажке с кустарными котлами, ну, еще в гаражах. В модных МОПах за последние 5 лет - 0 потерпевших. Там угарному газу неоткуда взяться.