Всё ур** в Киеве исправляется....муралом.
Учитывая форму дома, выбор невелик
перенимаем опыт других стран
на открытие мурала можно пригласить рекордсмена мира по данному предмету.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всё ур** в Киеве исправляется....муралом.
Учитывая форму дома, выбор невелик
перенимаем опыт других стран
на открытие мурала можно пригласить рекордсмена мира по данному предмету.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всім процвітання!
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:59
kingkongovets
Центральний кондиціонер. Правда не відфільтровує угарний газ...
Навіть не знаю що робити...
Всім процвітання!
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, для тех кто интересуется: появилась новая система ПВВ с теплообменником на хладогенте. Вроде работает намного эффективнее, чем пластинчатый или роторный рекуператор. Более того, летом охлаждает входящий воздух на несколько градусов, что для многих может заменить кондиционирование. Производит Clivet (Италия). Сейчас выясняю сколько это чудо стоит.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:11
Шо з угарним газом?
Не дайте себе ошукати.
Всім процвітання!
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:17
Всім процвітання!
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:34
Денех жаль - не то слово. Но за день квартира нагревается шо капец - угарный газ заполняет весь объем. Т.е. если в ней жить - это постоянно гонять кондер летом, и, вероятно, теплые полы - в холодное время. Каждое проветривание в этой ситуации - это реальные деньги на ветер. Не знаю, может прозрачная атермальная пленка на окна как-то изменит ситуацию.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:45
Враховуючи льокацію, це епамівці на півшляху до Лондона чи Праги.
Тому нашестя індусів можете поки що не лякатися
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Вів 31 лип, 2018 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не оригинально.
Ставни! Снаружи. деревянные.
или хотя бы ролеты. Автоматические или ручные-вам решать
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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