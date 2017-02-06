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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1723172417251726

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Урoдyет любой вид из любой точки Киева.

Всё ур** в Киеве исправляется....муралом.
Учитывая форму дома, выбор невелик
перенимаем опыт других стран
Зображення
на открытие мурала можно пригласить рекордсмена мира по данному предмету.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Для балуваних. З ЦК. :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Зображення
Для балуваних. З ЦК. :mrgreen:


шо такое «цк»?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:59

kingkongovets

Центральний кондиціонер. Правда не відфільтровує угарний газ... :mrgreen:

Навіть не знаю що робити...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, для тех кто интересуется: появилась новая система ПВВ с теплообменником на хладогенте. Вроде работает намного эффективнее, чем пластинчатый или роторный рекуператор. Более того, летом охлаждает входящий воздух на несколько градусов, что для многих может заменить кондиционирование. Производит Clivet (Италия). Сейчас выясняю сколько это чудо стоит.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:11

  airmax78 написав:Кстати, для тех кто интересуется: появилась новая система ПВВ с теплообменником на хладогенте. Вроде работает намного эффективнее, чем пластинчатый или роторный рекуператор. Более того, летом охлаждает входящий воздух на несколько градусов, что для многих может заменить кондиционирование. Производит Clivet (Италия). Сейчас выясняю сколько это чудо стоит.

Шо з угарним газом?
Не дайте себе ошукати.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:17

Рубрика "нові українці".

Поки Васенька в польщі збирає яблука...
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:34

  Первый написав:
  airmax78 написав:Кстати, для тех кто интересуется: появилась новая система ПВВ с теплообменником на хладогенте. Вроде работает намного эффективнее, чем пластинчатый или роторный рекуператор. Более того, летом охлаждает входящий воздух на несколько градусов, что для многих может заменить кондиционирование. Производит Clivet (Италия). Сейчас выясняю сколько это чудо стоит.

Шо з угарним газом?
Не дайте себе ошукати.

Денех жаль - не то слово. Но за день квартира нагревается шо капец - угарный газ заполняет весь объем. Т.е. если в ней жить - это постоянно гонять кондер летом, и, вероятно, теплые полы - в холодное время. Каждое проветривание в этой ситуации - это реальные деньги на ветер. Не знаю, может прозрачная атермальная пленка на окна как-то изменит ситуацию.
airmax78
 
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