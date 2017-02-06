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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1724172517261727

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:48

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:может прозрачная атермальная пленка на окна как-то изменит ситуацию.

не оригинально.
Ставни! Снаружи. деревянные.
или хотя бы ролеты. Автоматические или ручные-вам решать

Вы забываете, что я за изящные решения не меняющие внешний вид фасада.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:11

Кто идёт на компромисс с совестью покупая нижний печерск как центр не ведитесь, ждите интергал плазу на старонаводницкой.

Правда зная цену жк владимирский, то сколько одноимённая компания зарядит за Старонаводницкую остаётся только гадать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:52

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Немецкий в классе из 30 человек, изучающем его 4 года, на очень начальном уровне знают 1-2 человека максимум. Остальным - не нужно.

Ну так клубника сама себя не соберет
неплохо)))))
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:56

  hume написав:Кто идёт на компромисс с совестью покупая нижний печерск как центр не ведитесь, ждите интергал плазу на старонаводницкой.

Правда зная цену жк владимирский, то сколько одноимённая компания зарядит за Старонаводницкую остаётся только гадать.

Интергал не построили еще ни одного стоящего дома. Я в них не верю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:06

  airmax78 написав:
  hume написав:Кто идёт на компромисс с совестью покупая нижний печерск как центр не ведитесь, ждите интергал плазу на старонаводницкой.

Правда зная цену жк владимирский, то сколько одноимённая компания зарядит за Старонаводницкую остаётся только гадать.

Интергал не построили еще ни одного стоящего дома. Я в них не верю.

Тю. Подивляться на графік доміка, почитають франта і сержика, і поставлять нижче на 50%. До гадалки не ходи. Адже еміграція, процент жирів в маслі і.... далі по тексту.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:22

Цены таки вверх. Слил в Акценте месяц назад однуху за 40, сейчас риелторы заряжают +- за такую 44-45. Не факт, что продаются, но хотелки в таком диапазоне. Дом до сих пор без сертификата.
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