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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:49
necovi4 написав:
Цены таки вверх. Слил в Акценте месяц назад однуху за 40, сейчас риелторы заряжают +- за такую 44-45. Не факт, что продаются, но хотелки в таком диапазоне. Дом до сих пор без сертификата.
В последние время у риелторов хотелка 10%
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