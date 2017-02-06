В последние время у риелторов хотелка 10%
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:49
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:38
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в 12 часов отключают аналоговое эфирное телевидение в Киеве, уходит эпоха
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
|