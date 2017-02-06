Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Цены таки вверх. Слил в Акценте месяц назад однуху за 40, сейчас риелторы заряжают +- за такую 44-45. Не факт, что продаются, но хотелки в таком диапазоне. Дом до сих пор без сертификата.
airmax78 написав:Кстати, для тех кто интересуется: появилась новая система ПВВ с теплообменником на хладогенте. Вроде работает намного эффективнее, чем пластинчатый или роторный рекуператор. Более того, летом охлаждает входящий воздух на несколько градусов, что для многих может заменить кондиционирование. Производит Clivet (Италия). Сейчас выясняю сколько это чудо стоит.