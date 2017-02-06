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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1726172717281729>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:49

  necovi4 написав:Цены таки вверх. Слил в Акценте месяц назад однуху за 40, сейчас риелторы заряжают +- за такую 44-45. Не факт, что продаются, но хотелки в таком диапазоне. Дом до сих пор без сертификата.

В последние время у риелторов хотелка 10%
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:38

  airmax78 написав:Там, я так понимаю, чудо, что его вообще достроили. Шо теперь с этим одороблом делать - хз. Урoдyет любой вид из любой точки Киева.

Макс придумайте что нибудь поинтереснее... За что вам вообще деньги платят?
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в 12 часов отключают аналоговое эфирное телевидение в Киеве, уходит эпоха
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:39

  Оранжевый-хит сезона написав:в 12 часов отключают аналоговое эфирное телевидение в Киеве, уходит эпоха

накачу рюмку за это
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:49

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в 12 часов отключают аналоговое эфирное телевидение в Киеве, уходит эпоха

накачу рюмку за это

только ты меня понимаешь!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:02

  speedsx написав:
  airmax78 написав:Кстати, для тех кто интересуется: появилась новая система ПВВ с теплообменником на хладогенте. Вроде работает намного эффективнее, чем пластинчатый или роторный рекуператор. Более того, летом охлаждает входящий воздух на несколько градусов, что для многих может заменить кондиционирование. Производит Clivet (Италия). Сейчас выясняю сколько это чудо стоит.

Я очень интересуюсь. Вот это наверное http://portal.clivet.it/products/app.js ... 2k6mBQ70OK
Но у нас вроде не продается?

Продается, но стоит как цоколь флая с ремонтом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:25

  Zebra написав:
  necovi4 написав:Цены таки вверх. Слил в Акценте месяц назад однуху за 40, сейчас риелторы заряжают +- за такую 44-45. Не факт, что продаются, но хотелки в таком диапазоне. Дом до сих пор без сертификата.

В последние время у риелторов хотелка 10%

"Хотілки" у ріелторів скоро зменшаться. Восени. Ринок затоварений житлом.

Навіть тут, на форумі, фейкарі затихли.
Знають, що покупців немає, і попит відсутній.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 сер, 2018 06:40, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:37

  UA написав:
  airmax78 написав:Там, я так понимаю, чудо, что его вообще достроили. Шо теперь с этим одороблом делать - хз. Урoдyет любой вид из любой точки Киева.

Макс придумайте что нибудь поинтереснее... За что вам вообще деньги платят?

Вам нравится одоробло на Кловском 7а?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, если бы не крутили носом, вы могли бы уже здесь жить: https://m.facebook.com/groups/679860018 ... 6695246220
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Опять!!!!! Кличко ....!!!
https://youtu.be/pKl6Fx5ep8k
Всім процвітання!
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