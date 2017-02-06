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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1726172717281729

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:08

  airmax78 написав:Серж, если бы не крутили носом, вы могли бы уже здесь жить: https://m.facebook.com/groups/679860018 ... 6695246220

Не відкривається.
Зи. Рєшітельний Ви наш :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:40

  Первый написав:
  airmax78 написав:Серж, если бы не крутили носом, вы могли бы уже здесь жить: https://m.facebook.com/groups/679860018 ... 6695246220

Не відкривається.
Зи. Рєшітельний Ви наш :mrgreen:

Группа "Риелтеры Зло" - присоединяйтесь. Ни одного риелтера, ни одного посредника: только продавцы и покупатели. Боремся со злом.
"Продажа от собственника, ЖК "Варшавский микрорайон", 1-к квартира во второй очереди, дом А1, планировка 1С5, 22 этаж. Дом сдан в эксплуатацию. Продажа от собственника по договору переуступки.
Цена 35800 дол. Тел хозяина 0978536451."
На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:23

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Там, я так понимаю, чудо, что его вообще достроили. Шо теперь с этим одороблом делать - хз. Урoдyет любой вид из любой точки Киева.

Макс придумайте что нибудь поинтереснее... За что вам вообще деньги платят?

Вам нравится одоробло на Кловском 7а?

В сортах говна не разбираюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:32

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Макс придумайте что нибудь поинтереснее... За что вам вообще деньги платят?

Вам нравится одоробло на Кловском 7а?

В сортах говна не разбираюсь.

Всегда интересно спросить такого человека, "а где же он сам живет?", но на такой вопрос здесь мало кто отвечает.
airmax78
 
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