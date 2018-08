Додано: Сер 01 сер, 2018 10:11

airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав: Интересно, что понимается под качеством? Фасады домов с конца 90-х и до появления первых вентфасадов - в говно, мопы - в говно, коммуникации и инженерия - всегда ставились самые дешевые, лифты - говно. Нормальные лифты начали ставить только в модные новострои и только в последние 5-7 лет. Окна - говно. Алюминиевые системы начали ставить только в модных новостроях последних лет. Системы безопасности - самые примитивные или нет вообще. Что же тогда под качеством понимается?

То что стоит 70% сметы, и что невозможно заменить или модернизировать. Стены - перекрытия.

У меня есть в собственности квартиры в домах с вентфасадом.

То что стоит 70% сметы, и что невозможно заменить или модернизировать. Стены - перекрытия.

У меня есть в собственности квартиры в домах с вентфасадом.

Интересен реальный ресурс этой несколько стремниной конструкции. Особенно с учетом "творчества" жильцов.

Парк Авеню, Грушевского стоят как новые вот уже скоро 10 лет как. И еще 40 простоят как новые, если никто разрушать не будет. А вот еще совсем недавно элитный Ботаник Тауэрз:



Парк Авеню, Грушевского стоят как новые вот уже скоро 10 лет как. И еще 40 простоят как новые, если никто разрушать не будет. А вот еще совсем недавно элитный Ботаник Тауэрз:



Модернизация всего, что не входит в 70% сметы (на самом деле не более %%40-50) - это фактически строительство нового дома, а потому утопия.



фасад канешна испоганен кондерами, но как это влияет на комфорт проживающих там людей?

фасад канешна испоганен кондерами, но как это влияет на комфорт проживающих там людей?

карго-культ какой то

