Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Всегда интересно спросить такого человека, "а где же он сам живет?", но на такой вопрос здесь мало кто отвечает.
Макс. Если взять период с конца 90-х по сегодня, то чем позже построен дом, тем ниже его качество. Под качеством имею ввиду материалы, конструкцию, трудозатраты, а не модные МОПы которые можно забацать из расчета 100-300 у.е с квартиры.
Як тут зробити модний моп?
Востаннє редагувалось Первый в Сер 01 сер, 2018 09:26, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Интересно, что понимается под качеством? Фасады домов с конца 90-х и до появления первых вентфасадов - в говно, мопы - в говно, коммуникации и инженерия - всегда ставились самые дешевые, лифты - говно. Нормальные лифты начали ставить только в модные новострои и только в последние 5-7 лет. Окна - говно. Алюминиевые системы начали ставить только в модных новостроях последних лет. Системы безопасности - самые примитивные или нет вообще. Что же тогда под качеством понимается?
То что стоит 70% сметы, и что невозможно заменить или модернизировать. Стены - перекрытия. У меня есть в собственности квартиры в домах с вентфасадом. Интересен реальный ресурс этой несколько стремниной конструкции. Особенно с учетом "творчества" жильцов.
airmax78 написав:Интересно, что понимается под качеством? Фасады домов с конца 90-х и до появления первых вентфасадов - в говно, мопы - в говно, коммуникации и инженерия - всегда ставились самые дешевые, лифты - говно. Нормальные лифты начали ставить только в модные новострои и только в последние 5-7 лет. Окна - говно. Алюминиевые системы начали ставить только в модных новостроях последних лет. Системы безопасности - самые примитивные или нет вообще. Что же тогда под качеством понимается?
То что стоит 70% сметы, и что невозможно заменить или модернизировать. Стены - перекрытия. У меня есть в собственности квартиры в домах с вентфасадом. Интересен реальный ресурс этой несколько стремниной конструкции. Особенно с учетом "творчества" жильцов.
Парк Авеню, Грушевского стоят как новые вот уже скоро 10 лет как. И еще 40 простоят как новые, если никто разрушать не будет. А вот еще совсем недавно элитный Ботаник Тауэрз: Модернизация всего, что не входит в 70% сметы (на самом деле не более %%40-50) - это фактически строительство нового дома, а потому утопия.
airmax78 написав:Интересно, что понимается под качеством? Фасады домов с конца 90-х и до появления первых вентфасадов - в говно, мопы - в говно, коммуникации и инженерия - всегда ставились самые дешевые, лифты - говно. Нормальные лифты начали ставить только в модные новострои и только в последние 5-7 лет. Окна - говно. Алюминиевые системы начали ставить только в модных новостроях последних лет. Системы безопасности - самые примитивные или нет вообще. Что же тогда под качеством понимается?
То что стоит 70% сметы, и что невозможно заменить или модернизировать. Стены - перекрытия. У меня есть в собственности квартиры в домах с вентфасадом. Интересен реальный ресурс этой несколько стремниной конструкции. Особенно с учетом "творчества" жильцов.
Парк Авеню, Грушевского стоят как новые вот уже скоро 10 лет как. И еще 40 простоят как новые, если никто разрушать не будет. А вот еще совсем недавно элитный Ботаник Тауэрз: Модернизация всего, что не входит в 70% сметы (на самом деле не более %%40-50) - это фактически строительство нового дома, а потому утопия.
фасад канешна испоганен кондерами, но как это влияет на комфорт проживающих там людей? карго-культ какой то
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Ваня80. Человек логично спрашивает при чем здесь хрущоба. Зачем там делать модный моп? Там же некуда посадить губатую. Лучше бы запостил фотки телочек с Мордора. Та же не нищеброды живут [/quote] Дивно. На думку людини 100 баксов з квартири і там модний моп. Цікавлюсь як? Жк мордор одно из лучших приобретений. Ех. Жаль что такого больше за такие деньги не купить...
Востаннє редагувалось Первый в Сер 01 сер, 2018 10:29, всього редагувалось 1 раз.