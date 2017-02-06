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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1728172917301731

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:25

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  kingkongovets написав:фасад канешна испоганен кондерами, но как это влияет на комфорт проживающих там людей?
у вас карго-культ или идея фикс шоли?

Сразу видно, что вы не заходили к ним во двор. Сразу скажу, не заходите - там грустно. Хотя для меня даже просто смотреть на такой фасад каждый день было бы очень депрессивно.
А на чешечку со стеклами от троллейбуса на балконах - весело типа?

За чешечку с окнами от троллика не просили в 2013м году по 3куе за метр. Поэтому на чешечку не так обидно было бы смотреть.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.

В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти?
Для эксперимента, в районе 17-18 сентября, попробуйте выехать оттуда и добраться до своего места работы, на авто и на общественном транспорте, старт -в 8-00( типа к этому времени уже ребёнка в школу отвели и другого- в сад).

P.S. Планировка трёшек в Варшавском мне по прежнему не нравится
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:35

  Первый написав:Дивно. На думку людини 100 баксов з квартири і там модний моп. Цікавлюсь як?

Глубокая модернизация с достройкой входной группы и пристройкой панорамного лифта. Ну, может чуть больше, чем по 100 баксов получится. Но ведь теоретически возможно.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 01 сер, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:35

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:Сразу видно, что вы не заходили к ним во двор. Сразу скажу, не заходите - там грустно. Хотя для меня даже просто смотреть на такой фасад каждый день было бы очень депрессивно.
А на чешечку со стеклами от троллейбуса на балконах - весело типа?

За чешечку с окнами от троллика не просили в 2013м году по 3куе за метр. Поэтому на чешечку не так обидно было бы смотреть.

Если продолжать далее логический ряд, нужно жить не в Тетрисе, а в доме с видом на Тетрис :roll:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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  antey1969 написав:Виталик вообще любит заборы, подпорки и нечищеные годами сливы.

Сегодня утром в прямом эфире на 1+1 Виталик сказал что в городе К. проложено 800 километров(!!!) новых ливнёвок ..
Виталик-трепло???
https://1plus1.ua/snidanok-z-1-1/video/vitalij-klicko-pro-najaktualnisi-problemi-kieva
смотрите с 3-20, 15 секунд.

или под "нечищеные годами сливы" Вы имели в виду фрукт с дерева?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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