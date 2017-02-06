Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.
В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти? Для эксперимента, в районе 17-18 сентября, попробуйте выехать оттуда и добраться до своего места работы, на авто и на общественном транспорте, старт -в 8-00( типа к этому времени уже ребёнка в школу отвели и другого- в сад).
P.S. Планировка трёшек в Варшавском мне по прежнему не нравится
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