Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.
В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти? Для эксперимента, в районе 17-18 сентября, попробуйте выехать оттуда и добраться до своего места работы, на авто и на общественном транспорте, старт -в 8-00( типа к этому времени уже ребёнка в школу отвели и другого- в сад).
P.S. Планировка трёшек в Варшавском мне по прежнему не нравится
В принципе, "инфраструктура" там есть - это ж рядом с сов. спальником, но конкретно в том месте антураж достаточно суровый даже в сравнении со Старооболонью. С транспортом, конечно, тяжело, но если Вы не зрадыч, то в перспективе нескольких лет будете кататься на метро. ПА550 там было буквально несколько недель на старте продаж, дальше уже было ближе к 700 (мы тут этот вопрос как-то изучали). Отвечая на Ваш вопрос: ну, как-то ж там люди живут. Не хуже ситуация с транспортом чем у обитателей ирпеноебучи.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 01 сер, 2018 11:22, всього редагувалось 2 разів.
Serg-ik написав:В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти?
зато в вашей эрии обитания жизни просто завались:
"По данным наблюдений Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота превысил максимально допустимую среднесуточную норму в 5 — 6 раз в районах Бессарабской и Демеевской площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы." https://kyiv.comments.ua/news/2018/07/31/183751.html
и парк рядом - доктор комаровский рекомендуэ
Местные эксперты утверждают, что это не страшно, если живёшь выше 5 этажа
или под "нечищеные годами сливы" Вы имели в виду фрукт с дерева?
Ну почему же сразу трепло? Что на бумажке написали, то мэр и прочитал. Работа зиц-председателя - она такая. Сливы - имелись в виду ливневки, а не фрукт, и не мохнатые сливы Виталика Я думаю, с личной гигиеной у мэра все в ажуре - он же не в Киеве без горячей воды живет, а под Киевом - со своей автономкой и прочими благами
airmax78 написав: Всегда интересно спросить такого человека, "а где же он сам живет?", но на такой вопрос здесь мало кто отвечает.
Макс. Если взять период с конца 90-х по сегодня, то чем позже построен дом, тем ниже его качество. Под качеством имею ввиду материалы, конструкцию, трудозатраты, а не модные МОПы которые можно забацать из расчета 100-300 у.е с квартиры.
Интересно, что понимается под качеством? Фасады домов с конца 90-х и до появления первых вентфасадов - в говно, мопы - в говно, коммуникации и инженерия - всегда ставились самые дешевые, лифты - говно. Нормальные лифты начали ставить только в модные новострои и только в последние 5-7 лет. Окна - говно. Алюминиевые системы начали ставить только в модных новостроях последних лет. Системы безопасности - самые примитивные или нет вообще. Что же тогда под качеством понимается?
Окна и сейчас - говно. Иногда из алюминевого профидя поддувает сквознячок.
В одном из новостроев запорная арматура настолько дешёвая, что в первые полгода после сдачи затопило этажей 15ть (это не джек хаус, в котором армяне наставили такую же).
Межквартирные стены - газоблок, у знакомых слышно как храпит сосед. Даже боюсь представить, что будет если соседи решатся на небольшую оргию. Как ведут себя керамзитоблоки в межквартирных перегородках, напомню они полые внутри, остаётся догадываться. В ЖкКардинал межквартирные стены из газоблока тоже.
Тросы в китайских лифтах Мицуи, которые стоят в изумрудном уже поменяли. Домам, кстати, нет и 10ти лет. А в последних свечках Автографа по 2 лифта вообще на дом, то есть нет даже пожарного. 25 этажей, 8 квартир на этаже. А в изумрудном, с такими же харктеристиками, стоит 4 лифта. Но моп правда совсем не модный, по сравнению с Автографом.
Завал стен в последних домах укрбуда досиг 11-12 см.
Ну и, как изюминка на торте, в монолите от Аркады при штроблении 7см пилона не была найдена арматура)). В домах закладки 06-08 штробление не представлялось возможным из за избытка оной.
Serg-ik написав:В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти?
зато в вашей эрии обитания жизни просто завались:
"По данным наблюдений Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота превысил максимально допустимую среднесуточную норму в 5 — 6 раз в районах Бессарабской и Демеевской площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы." https://kyiv.comments.ua/news/2018/07/31/183751.html
и парк рядом - доктор комаровский рекомендуэ
Демеевская площадь это просто ад. Кстати, Оболонский проспект всегда фигурирует в подборке грязных мест Киева, не могу понять почему, ведь трафик в разы меньше, чем на победы, демеевской, и тем более бессарабской площади.
Serg-ik написав:В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти?
зато в вашей эрии обитания жизни просто завались:
"По данным наблюдений Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота превысил максимально допустимую среднесуточную норму в 5 — 6 раз в районах Бессарабской и Демеевской площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы." https://kyiv.comments.ua/news/2018/07/31/183751.html
и парк рядом - доктор комаровский рекомендуэ
Демеевская площадь это просто ад. Кстати, Оболонский проспект всегда фигурирует в подборке грязных мест Киева, не могу понять почему, ведь трафик в разы меньше, чем на победы, демеевской, и тем более бессарабской площади.
Я тоже об этом задумывался, тем паче, что там обитаю. ИМнХО газы чувствуются, но в сравнении с Жилянской, Московским пр. или там Бажана все очень экологично. М.б. потому что будка, в которой производятся замеры находится возле Доминос-пиццы и там, видимо, какая-то супер-нездоровая обстановка - хотя хз почему, я там регулярно хожу и кроме выхлопов Доминос-пиццы и курилки там вроде как ничего сильно страшного нет