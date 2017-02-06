Додано: Сер 01 сер, 2018 11:38

airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:

Всегда интересно спросить такого человека, "а где же он сам живет?", но на такой вопрос здесь мало кто отвечает. Всегда интересно спросить такого человека, "а где же он сам живет?", но на такой вопрос здесь мало кто отвечает.

Макс. Если взять период с конца 90-х по сегодня, то чем позже построен дом, тем ниже его качество.

Под качеством имею ввиду материалы, конструкцию, трудозатраты, а не модные МОПы которые можно забацать из расчета 100-300 у.е с квартиры. Макс. Если взять период с конца 90-х по сегодня, то чем позже построен дом, тем ниже его качество.Под качеством имею ввиду материалы, конструкцию, трудозатраты, а не модные МОПы которые можно забацать из расчета 100-300 у.е с квартиры.

Интересно, что понимается под качеством? Фасады домов с конца 90-х и до появления первых вентфасадов - в говно, мопы - в говно, коммуникации и инженерия - всегда ставились самые дешевые, лифты - говно. Нормальные лифты начали ставить только в модные новострои и только в последние 5-7 лет. Окна - говно. Алюминиевые системы начали ставить только в модных новостроях последних лет. Системы безопасности - самые примитивные или нет вообще. Что же тогда под качеством понимается? Интересно, что понимается под качеством? Фасады домов с конца 90-х и до появления первых вентфасадов - в говно, мопы - в говно, коммуникации и инженерия - всегда ставились самые дешевые, лифты - говно. Нормальные лифты начали ставить только в модные новострои и только в последние 5-7 лет. Окна - говно. Алюминиевые системы начали ставить только в модных новостроях последних лет. Системы безопасности - самые примитивные или нет вообще. Что же тогда под качеством понимается?

Окна и сейчас - говно. Иногда из алюминевого профидя поддувает сквознячок.В одном из новостроев запорная арматура настолько дешёвая, что в первые полгода после сдачи затопило этажей 15ть (это не джек хаус, в котором армяне наставили такую же).Межквартирные стены - газоблок, у знакомых слышно как храпит сосед. Даже боюсь представить, что будет если соседи решатся на небольшую оргию. Как ведут себя керамзитоблоки в межквартирных перегородках, напомню они полые внутри, остаётся догадываться. В ЖкКардинал межквартирные стены из газоблока тоже.Тросы в китайских лифтах Мицуи, которые стоят в изумрудном уже поменяли. Домам, кстати, нет и 10ти лет. А в последних свечках Автографа по 2 лифта вообще на дом, то есть нет даже пожарного. 25 этажей, 8 квартир на этаже. А в изумрудном, с такими же харктеристиками, стоит 4 лифта. Но моп правда совсем не модный, по сравнению с Автографом.Завал стен в последних домах укрбуда досиг 11-12 см.Ну и, как изюминка на торте, в монолите от Аркады при штроблении 7см пилона не была найдена арматура)). В домах закладки 06-08 штробление не представлялось возможным из за избытка оной.Но мопы и правда сейчас на высоте.Это так, то что быстро вспомнил.