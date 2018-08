Додано: Сер 01 сер, 2018 12:00

Serg-ik написав: Не хочу покупать квартиру с неудобствами. Не хочу покупать квартиру с неудобствами.



знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами, потратив на это уже полста куе

л - логика знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами, потратив на это уже полста куел - логика

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.