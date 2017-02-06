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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1730173117321733>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:09

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.

В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти?
Для эксперимента, в районе 17-18 сентября, попробуйте выехать оттуда и добраться до своего места работы, на авто и на общественном транспорте, старт -в 8-00( типа к этому времени уже ребёнка в школу отвели и другого- в сад).

P.S. Планировка трёшек в Варшавском мне по прежнему не нравится

В принципе, "инфраструктура" там есть - это ж рядом с сов. спальником, но конкретно в том месте антураж достаточно суровый даже в сравнении со Старооболонью. С транспортом, конечно, тяжело, но если Вы не зрадыч, то в перспективе нескольких лет будете кататься на метро.
ПА550 там было буквально несколько недель на старте продаж, дальше уже было ближе к 700 (мы тут этот вопрос как-то изучали).
Отвечая на Ваш вопрос: ну, как-то ж там люди живут. Не хуже ситуация с транспортом чем у обитателей ирпеноебучи.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 01 сер, 2018 11:22, всього редагувалось 2 разів.
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:12

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти?


зато в вашей эрии обитания жизни просто завались:

"По данным наблюдений Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота превысил максимально допустимую среднесуточную норму в 5 — 6 раз в районах Бессарабской и Демеевской площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы."
https://kyiv.comments.ua/news/2018/07/31/183751.html

и парк рядом - доктор комаровский рекомендуэ

Местные эксперты утверждают, что это не страшно, если живёшь выше 5 этажа :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:15

  Serg-ik написав:нравится
  antey1969 написав:Виталик вообще любит заборы, подпорки и нечищеные годами сливы.

Сегодня утром в прямом эфире на 1+1 Виталик сказал что в городе К. проложено 800 километров(!!!) новых ливнёвок ..
Виталик-трепло???
https://1plus1.ua/snidanok-z-1-1/video/vitalij-klicko-pro-najaktualnisi-problemi-kieva
смотрите с 3-20, 15 секунд.

или под "нечищеные годами сливы" Вы имели в виду фрукт с дерева?

Ну почему же сразу трепло?
Что на бумажке написали, то мэр и прочитал. Работа зиц-председателя - она такая.
Сливы - имелись в виду ливневки, а не фрукт, и не мохнатые сливы Виталика :wink:
Я думаю, с личной гигиеной у мэра все в ажуре - он же не в Киеве без горячей воды живет, а под Киевом - со своей автономкой и прочими благами
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:31

  airmax78 написав:На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.
Зображення

Двор как яма какая-то бетонная со стенками разных оттенков говна.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:ну, как-то ж там люди живут. Не хуже ситуация с транспортом чем у обитателей ирпеноебучи.

как -то живут. В квартирах, полученных при СССР.
А я , за деньги, "как-то" жить не хочу.
И не только в деньгах дело. Не хочу покупать квартиру с неудобствами.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:38

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:
Всегда интересно спросить такого человека, "а где же он сам живет?", но на такой вопрос здесь мало кто отвечает.

Макс. Если взять период с конца 90-х по сегодня, то чем позже построен дом, тем ниже его качество.
Под качеством имею ввиду материалы, конструкцию, трудозатраты, а не модные МОПы которые можно забацать из расчета 100-300 у.е с квартиры.

Интересно, что понимается под качеством? Фасады домов с конца 90-х и до появления первых вентфасадов - в говно, мопы - в говно, коммуникации и инженерия - всегда ставились самые дешевые, лифты - говно. Нормальные лифты начали ставить только в модные новострои и только в последние 5-7 лет. Окна - говно. Алюминиевые системы начали ставить только в модных новостроях последних лет. Системы безопасности - самые примитивные или нет вообще. Что же тогда под качеством понимается?

Окна и сейчас - говно. Иногда из алюминевого профидя поддувает сквознячок.

В одном из новостроев запорная арматура настолько дешёвая, что в первые полгода после сдачи затопило этажей 15ть (это не джек хаус, в котором армяне наставили такую же).

Межквартирные стены - газоблок, у знакомых слышно как храпит сосед. Даже боюсь представить, что будет если соседи решатся на небольшую оргию. Как ведут себя керамзитоблоки в межквартирных перегородках, напомню они полые внутри, остаётся догадываться. В ЖкКардинал межквартирные стены из газоблока тоже.

Тросы в китайских лифтах Мицуи, которые стоят в изумрудном уже поменяли. Домам, кстати, нет и 10ти лет. А в последних свечках Автографа по 2 лифта вообще на дом, то есть нет даже пожарного. 25 этажей, 8 квартир на этаже. А в изумрудном, с такими же харктеристиками, стоит 4 лифта. Но моп правда совсем не модный, по сравнению с Автографом.

Завал стен в последних домах укрбуда досиг 11-12 см.

Ну и, как изюминка на торте, в монолите от Аркады при штроблении 7см пилона не была найдена арматура)). В домах закладки 06-08 штробление не представлялось возможным из за избытка оной.

Но мопы и правда сейчас на высоте.

Это так, то что быстро вспомнил.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:48

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:ну, как-то ж там люди живут. Не хуже ситуация с транспортом чем у обитателей ирпеноебучи.

как -то живут. В квартирах, полученных при СССР.
А я , за деньги, "как-то" жить не хочу.
И не только в деньгах дело. Не хочу покупать квартиру с неудобствами.

1. Там не все "получали" - достаточно кооперативов + пару домов эпохи капиталисмуса.
2. ИМнХО нужно с Вашими запросами либо метраж снижать, либо бюджет увеличивать.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:00

  Serg-ik написав: Не хочу покупать квартиру с неудобствами.


знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами, потратив на это уже полста куе
л - логика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:01

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти?


зато в вашей эрии обитания жизни просто завались:

"По данным наблюдений Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота превысил максимально допустимую среднесуточную норму в 5 — 6 раз в районах Бессарабской и Демеевской площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы."
https://kyiv.comments.ua/news/2018/07/31/183751.html

и парк рядом - доктор комаровский рекомендуэ

Демеевская площадь это просто ад. Кстати, Оболонский проспект всегда фигурирует в подборке грязных мест Киева, не могу понять почему, ведь трафик в разы меньше, чем на победы, демеевской, и тем более бессарабской площади.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:15

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:В районе "Варшавского" есть жизнь? Там можно ребёнка в детсад отдать и в школу без проблем дойти?


зато в вашей эрии обитания жизни просто завались:

"По данным наблюдений Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота превысил максимально допустимую среднесуточную норму в 5 — 6 раз в районах Бессарабской и Демеевской площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы."
https://kyiv.comments.ua/news/2018/07/31/183751.html

и парк рядом - доктор комаровский рекомендуэ

Демеевская площадь это просто ад. Кстати, Оболонский проспект всегда фигурирует в подборке грязных мест Киева, не могу понять почему, ведь трафик в разы меньше, чем на победы, демеевской, и тем более бессарабской площади.

Я тоже об этом задумывался, тем паче, что там обитаю. ИМнХО газы чувствуются, но в сравнении с Жилянской, Московским пр. или там Бажана все очень экологично.
М.б. потому что будка, в которой производятся замеры находится возле Доминос-пиццы и там, видимо, какая-то супер-нездоровая обстановка - хотя хз почему, я там регулярно хожу и кроме выхлопов Доминос-пиццы и курилки там вроде как ничего сильно страшного нет :?: :?: :?:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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