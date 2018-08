Додано: Сер 01 сер, 2018 12:48

Serg-ik написав: kingkongovets написав: знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами

зачем опять тупите? много раз пояснял: денег не было.

квартира 1- комнатная в Киеве

90 000- 100 000 долл в 2008

55 000-60 000 долл в 2012

25 000-35 000 долл в 2018 зачем опять тупите? много раз пояснял: денег не было.квартира 1- комнатная в Киеве90 000- 100 000 долл в 200855 000-60 000 долл в 201225 000-35 000 долл в 2018



так я хочу уточнить: десять лет кочевать с детьми по бабушатникам, потратив на аренду в них 50 куе - норм, а покупать за 50 куе новострои "с недостатками ", или тот же совкошлак - нет, я правильно понял?) так я хочу уточнить: десять лет кочевать с детьми по бабушатникам, потратив на аренду в них 50 куе - норм, а покупать за 50 куе новострои "с недостатками ", или тот же совкошлак - нет, я правильно понял?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.