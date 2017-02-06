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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1730173117321733

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:27

  hume написав:Кстати, Оболонский проспект всегда фигурирует в подборке грязных мест Киева, не могу понять почему, ведь трафик в разы меньше, чем на победы, демеевской, и тем более бессарабской площади.

Киев расположен на семи холмах и имеет перепад высот между верхней и нижней точками около 100 метров. Поэтому холодный воздух зимой движется из верхних точек вниз, обычно в долины рек

При преимущественно западных ветрах, ничего удивительного, что с половины города туда гадость сносит. Наверное, нужно еще больше 40-этажных зданий строить для лучшей продуваемости :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами

зачем опять тупите? много раз пояснял: денег не было.
квартира 1- комнатная в Киеве
90 000- 100 000 долл в 2008
55 000-60 000 долл в 2012
25 000-35 000 долл в 2018
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:47

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами

зачем опять тупите? много раз пояснял: денег не было.
квартира 1- комнатная в Киеве
90 000- 100 000 долл в 2008
55 000-60 000 долл в 2012
25 000-35 000 долл в 2018


12 000 - 18 000 долл в 2024?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:48

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами

зачем опять тупите? много раз пояснял: денег не было.
квартира 1- комнатная в Киеве
90 000- 100 000 долл в 2008
55 000-60 000 долл в 2012
25 000-35 000 долл в 2018


так я хочу уточнить: десять лет кочевать с детьми по бабушатникам, потратив на аренду в них 50 куе - норм, а покупать за 50 куе новострои "с недостатками ", или тот же совкошлак - нет, я правильно понял?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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