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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:27
hume написав:
Кстати, Оболонский проспект всегда фигурирует в подборке грязных мест Киева, не могу понять почему, ведь трафик в разы меньше, чем на победы, демеевской, и тем более бессарабской площади.
Киев расположен на семи холмах и имеет перепад высот между верхней и нижней точками около 100 метров. Поэтому холодный воздух зимой движется из верхних точек вниз, обычно в долины рек
При преимущественно западных ветрах, ничего удивительного, что с половины города туда гадость сносит. Наверное, нужно еще больше 40-этажных зданий строить для лучшей продуваемости
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:28
kingkongovets написав:
знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами
зачем опять тупите? много раз пояснял: денег не было.
квартира 1- комнатная в Киеве
90 000- 100 000 долл в 2008
55 000-60 000 долл в 2012
25 000-35 000 долл в 2018
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:47
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами
зачем опять тупите? много раз пояснял: денег не было.
квартира 1- комнатная в Киеве
90 000- 100 000 долл в 2008
55 000-60 000 долл в 2012
25 000-35 000 долл в 2018
12 000 - 18 000 долл в 2024?
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:48
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
знаем, знаем - поэтому больше 10 лет снимаете квартиру с неудобствами
зачем опять тупите? много раз пояснял: денег не было.
квартира 1- комнатная в Киеве
90 000- 100 000 долл в 2008
55 000-60 000 долл в 2012
25 000-35 000 долл в 2018
так я хочу уточнить: десять лет кочевать с детьми по бабушатникам, потратив на аренду в них 50 куе - норм, а покупать за 50 куе новострои "с недостатками ", или тот же совкошлак - нет, я правильно понял?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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