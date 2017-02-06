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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1732173317341735>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:23

Ну вы прямо требуете невозможного от укрбуда - качества)))

Скажите спасибо что дом слали
Востаннє редагувалось X-Fresh в Сер 01 сер, 2018 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:23

  kingkongovets написав:Электроэнергия для потребителей подорожает на 4,51 коп. - с 178,32 коп/кВт/ч до 182,83 коп/кВт/
Производство тепловой энергии для услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой для населения подорожает на 4 копейки - с 783,05 до 783,09 грн/Гкал
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... a_kievlyan

как думаете, когда появятся первые забитые окна при таком чудовищном повышении тарифов?
#мывсеумрем


Какая разница по какой цене не платить? Как там подготовка к возможному отключению тэц 5 и 6, идет полным ходом? :mrgreen:
Кстати, чувак с долгом в 70 тыщ (писал когда то о нем), сделал ремонт, завозит свежую мебель :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:Недавно сданный укрбудовский дом. Удивило обилие коробов электропроводки во всех коридорах , это что за мода идиотская такая?

это не мода а суровая реальность, еще немного "оптимизации затрат" и вместо коробов уже появятся жгуты проводов
Я давно писал что падение цен будет сопровождаться чудовищной экономией "на всем" при строительстве, но пересичным нужно "ПА500", получите :mrgreen:
кстати если сейчас строят "из г.вна и палок" то в связи с дороговизной дерева новые проекты могут в принципе стоить только из г.на :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:31

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.
Зображення

Двор как яма какая-то бетонная со стенками разных оттенков говна.

Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:38

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Двор как яма какая-то бетонная со стенками разных оттенков говна.

Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.

Но при этом в школы/садики/магазины/промэнады обитатели Варшавского будут ходить всё-таки преимущественно на старые массивы Веника-Мостицкого 8)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:45

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Группа "Риелтеры Зло" - присоединяйтесь. Ни одного риелтера, ни одного посредника: только продавцы и покупатели. Боремся со злом.
"Продажа от собственника, ЖК "Варшавский микрорайон", 1-к квартира во второй очереди, дом А1, планировка 1С5, 22 этаж. Дом сдан в эксплуатацию. Продажа от собственника по договору переуступки.
Цена 35800 дол. Тел хозяина 0978536451."
На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.


Уточните, когда "тогда". По 500 наверное стоил дериватив в 2015-м, когда турбулентность высокая была. А по 800 в построенном доме - все как всегда.

Та не, уже шел 2016й (если не начало 2017го) и стройка была в разгаре и Вова Хло уже немного успокоился.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:55

:oops:
  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Группа "Риелтеры Зло" - присоединяйтесь. Ни одного риелтера, ни одного посредника: только продавцы и покупатели. Боремся со злом.
"Продажа от собственника, ЖК "Варшавский микрорайон", 1-к квартира во второй очереди, дом А1, планировка 1С5, 22 этаж. Дом сдан в эксплуатацию. Продажа от собственника по договору переуступки.
Цена 35800 дол. Тел хозяина 0978536451."
На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.


Уточните, когда "тогда". По 500 наверное стоил дериватив в 2015-м, когда турбулентность высокая была. А по 800 в построенном доме - все как всегда.

Та не, уже шел 2016й (если не начало 2017го) и стройка была в разгаре и Вова Хло уже немного успокоился.

Нет. Уже раз обсуждали - недолго на старте около ПА550
То Вы с Кристером путаете
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:01

  airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.

Сравниваю вот с этим:
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

Где-то так в моем понимании выглядит жилье среднего уровня. А то, что сейчас в Киеве лепят - пардон, моя психика отказывается воспринимать.

Извините, разбаловался тут :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Сравниваю вот с этим:

Гастрик, это ПА500 что на фотках выше?

и кстати это ипеня чего?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:08

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.

Сравниваю вот с этим:
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення

Где-то так в моем понимании выглядит жилье среднего уровня. А то, что сейчас в Киеве лепят - пардон, моя психика отказывается воспринимать.

Извините, разбаловался тут :mrgreen:

Где фото МОПов? :twisted:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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