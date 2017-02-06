Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Электроэнергия для потребителей подорожает на 4,51 коп. - с 178,32 коп/кВт/ч до 182,83 коп/кВт/ Производство тепловой энергии для услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой для населения подорожает на 4 копейки - с 783,05 до 783,09 грн/Гкал https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... a_kievlyan
как думаете, когда появятся первые забитые окна при таком чудовищном повышении тарифов? #мывсеумрем
Какая разница по какой цене не платить? Как там подготовка к возможному отключению тэц 5 и 6, идет полным ходом? Кстати, чувак с долгом в 70 тыщ (писал когда то о нем), сделал ремонт, завозит свежую мебель
Mazay256 написав:Недавно сданный укрбудовский дом. Удивило обилие коробов электропроводки во всех коридорах , это что за мода идиотская такая?
это не мода а суровая реальность, еще немного "оптимизации затрат" и вместо коробов уже появятся жгуты проводов Я давно писал что падение цен будет сопровождаться чудовищной экономией "на всем" при строительстве, но пересичным нужно "ПА500", получите кстати если сейчас строят "из г.вна и палок" то в связи с дороговизной дерева новые проекты могут в принципе стоить только из г.на
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Группа "Риелтеры Зло" - присоединяйтесь. Ни одного риелтера, ни одного посредника: только продавцы и покупатели. Боремся со злом. "Продажа от собственника, ЖК "Варшавский микрорайон", 1-к квартира во второй очереди, дом А1, планировка 1С5, 22 этаж. Дом сдан в эксплуатацию. Продажа от собственника по договору переуступки. Цена 35800 дол. Тел хозяина 0978536451." На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.
Уточните, когда "тогда". По 500 наверное стоил дериватив в 2015-м, когда турбулентность высокая была. А по 800 в построенном доме - все как всегда.
Та не, уже шел 2016й (если не начало 2017го) и стройка была в разгаре и Вова Хло уже немного успокоился.
airmax78 написав:Группа "Риелтеры Зло" - присоединяйтесь. Ни одного риелтера, ни одного посредника: только продавцы и покупатели. Боремся со злом. "Продажа от собственника, ЖК "Варшавский микрорайон", 1-к квартира во второй очереди, дом А1, планировка 1С5, 22 этаж. Дом сдан в эксплуатацию. Продажа от собственника по договору переуступки. Цена 35800 дол. Тел хозяина 0978536451." На Варшавский я сам, помню, Сержа просил очень внимательно посмотреть. Тогда было что-то около 500 за метр. Сегодня - по 800 от перекупов.
Уточните, когда "тогда". По 500 наверное стоил дериватив в 2015-м, когда турбулентность высокая была. А по 800 в построенном доме - все как всегда.
Та не, уже шел 2016й (если не начало 2017го) и стройка была в разгаре и Вова Хло уже немного успокоился.
Нет. Уже раз обсуждали - недолго на старте около ПА550 То Вы с Кристером путаете