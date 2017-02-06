Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:08
Рыба-сом написав:
:oops:
Нет. Уже раз обсуждали - недолго на старте около ПА550
То Вы с Кристером путаете
Та не, я ж сам интересовался - мне, в отл
ичие о Сержа, так планировки понравились + метро рядом совсем - думал, может себе купить.
airmax78
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:12
Прохожий написав: Gastarbaiter написав:
Сравниваю вот с этим:
Гастрик, это ПА500 что на фотках выше?
и кстати это ипеня чего?
Это "ПА полторы средних з/п". Ипеня в Польше.
Востаннє редагувалось
Gastarbaiter
в Сер 01 сер, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:13
airmax78 написав: Рыба-сом написав:
:oops:
Нет. Уже раз обсуждали - недолго на старте около ПА550
То Вы с Кристером путаете
Та не, я ж сам интересовался - мне, в отл
ичие о Сержа, так планировки понравились + метро рядом совсем - думал, может себе купить.
А, за новым Ваганычем заскучали?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.
Сравниваю вот с этим:
Извините, разбаловался тут
Тут многие в один голос сказали, что дворы это пережиток совка, и они не нужны. Озеленение нах, клумбу с пионами запздячить перед парадным и ок. Ну а площадки для детворы вообще не нужны, а по кинконговцу и детвора нах не нужна. Как то так
Пс
Застройка приятная, смотрится органично даже без навесных керамо фасадов. С радостью бы в таком жил
hume
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:21
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.
Сравниваю вот с этим:
Где-то так в моем понимании выглядит жилье среднего уровня. А то, что сейчас в Киеве лепят - пардон, моя психика отказывается воспринимать.
Извините, разбаловался тут
Есть у нас такое в селах и небольших городах под Киевом. В центре (все что возле метро - это центр) так строить не научились.
airmax78
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:25
hume написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.
Сравниваю вот с этим:
Извините, разбаловался тут
Тут многие в один голос сказали, что дворы это пережиток совка, и они не нужны. Озеленение нах, клумбу с пионами запздячить перед парадным и ок. Ну а площадки для детворы вообще не нужны, а по кинконговцу и детвора нах не нужна. Как то так
Пс
Застройка приятная, смотрится органично даже без навесных керамо фасадов. С радостью бы в таком жил
А если из этого рая на работу только электричкой или 1.5 часа в пробке?
airmax78
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:27
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.
Сравниваю вот с этим:
Где-то так в моем понимании выглядит жилье среднего уровня. А то, что сейчас в Киеве лепят - пардон, моя психика отказывается воспринимать.
Извините, разбаловался тут
Есть у нас такое в селах и небольших городах под Киевом. В центре (все что возле метро - это центр) так строить не научились.
Веник, видимо,теперь тоже центр.
Кстати, такой придомовой нету и под Киевом - м.б. и ошибаюсь, но тогда примеры в студию - разве что повезет местному парку или скверу рядом оказаться.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:27
airmax78 написав:
А если из этого рая на работу только электричкой или 1.5 часа в пробке?
Та тут такие пробки - одно название. Стоят все спокойно, даже на середину перекрестка никто не выезжает. Препятствия на полосе объезжают "елочкой". Скукотищща...
Gastarbaiter
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:29
Рыба-сом написав: airmax78 написав: Рыба-сом написав:
:oops:
Нет. Уже раз обсуждали - недолго на старте около ПА550
То Вы с Кристером путаете
Та не, я ж сам интересовался - мне, в отл
ичие о Сержа, так планировки понравились + метро рядом совсем - думал, может себе купить.
А, за новым Ваганычем заскучали?
Покупайте ожидания, продавайте факты. Когда там в реальности появится метро, ценник 800 плавнопревратится в 1100-1200.
airmax78
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:30
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
А если из этого рая на работу только электричкой или 1.5 часа в пробке?
Та тут такие пробки - одно название. Стоят все спокойно, даже на середину перекрестка никто не выезжает. Препятствия на полосе объезжают "елочкой". Скукотищща...
Типа нашей Шостки городок?
airmax78
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