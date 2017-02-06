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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1732173317341735

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:08

  Рыба-сом написав::oops:
Нет. Уже раз обсуждали - недолго на старте около ПА550
То Вы с Кристером путаете

Та не, я ж сам интересовался - мне, в отл
ичие о Сержа, так планировки понравились + метро рядом совсем - думал, может себе купить.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:12

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:Сравниваю вот с этим:

Гастрик, это ПА500 что на фотках выше?

и кстати это ипеня чего?

Это "ПА полторы средних з/п". Ипеня в Польше.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 01 сер, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:13

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав::oops:
Нет. Уже раз обсуждали - недолго на старте около ПА550
То Вы с Кристером путаете

Та не, я ж сам интересовался - мне, в отл
ичие о Сержа, так планировки понравились + метро рядом совсем - думал, может себе купить.

А, за новым Ваганычем заскучали? :)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:17

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.

Сравниваю вот с этим:
Зображення
Извините, разбаловался тут :mrgreen:

Тут многие в один голос сказали, что дворы это пережиток совка, и они не нужны. Озеленение нах, клумбу с пионами запздячить перед парадным и ок. Ну а площадки для детворы вообще не нужны, а по кинконговцу и детвора нах не нужна. Как то так

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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:21

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.

Сравниваю вот с этим:

Где-то так в моем понимании выглядит жилье среднего уровня. А то, что сейчас в Киеве лепят - пардон, моя психика отказывается воспринимать.

Извините, разбаловался тут :mrgreen:

Есть у нас такое в селах и небольших городах под Киевом. В центре (все что возле метро - это центр) так строить не научились.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:25

  hume написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.

Сравниваю вот с этим:

Извините, разбаловался тут :mrgreen:

Тут многие в один голос сказали, что дворы это пережиток совка, и они не нужны. Озеленение нах, клумбу с пионами запздячить перед парадным и ок. Ну а площадки для детворы вообще не нужны, а по кинконговцу и детвора нах не нужна. Как то так

Пс
Застройка приятная, смотрится органично даже без навесных керамо фасадов. С радостью бы в таком жил

А если из этого рая на работу только электричкой или 1.5 часа в пробке?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:27

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.

Сравниваю вот с этим:

Где-то так в моем понимании выглядит жилье среднего уровня. А то, что сейчас в Киеве лепят - пардон, моя психика отказывается воспринимать.

Извините, разбаловался тут :mrgreen:

Есть у нас такое в селах и небольших городах под Киевом. В центре (все что возле метро - это центр) так строить не научились.

Веник, видимо,теперь тоже центр.
Кстати, такой придомовой нету и под Киевом - м.б. и ошибаюсь, но тогда примеры в студию - разве что повезет местному парку или скверу рядом оказаться.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:27

  airmax78 написав:А если из этого рая на работу только электричкой или 1.5 часа в пробке?

Та тут такие пробки - одно название. Стоят все спокойно, даже на середину перекрестка никто не выезжает. Препятствия на полосе объезжают "елочкой". Скукотищща...
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:29

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав::oops:
Нет. Уже раз обсуждали - недолго на старте около ПА550
То Вы с Кристером путаете

Та не, я ж сам интересовался - мне, в отл
ичие о Сержа, так планировки понравились + метро рядом совсем - думал, может себе купить.

А, за новым Ваганычем заскучали? :)

Покупайте ожидания, продавайте факты. Когда там в реальности появится метро, ценник 800 плавнопревратится в 1100-1200.
airmax78
 
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