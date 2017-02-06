Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.
Сравниваю вот с этим: Извините, разбаловался тут
Тут многие в один голос сказали, что дворы это пережиток совка, и они не нужны. Озеленение нах, клумбу с пионами запздячить перед парадным и ок. Ну а площадки для детворы вообще не нужны, а по кинконговцу и детвора нах не нужна. Как то так
Пс Застройка приятная, смотрится органично даже без навесных керамо фасадов. С радостью бы в таком жил
airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.
Сравниваю вот с этим:
Извините, разбаловался тут
Тут многие в один голос сказали, что дворы это пережиток совка, и они не нужны. Озеленение нах, клумбу с пионами запздячить перед парадным и ок. Ну а площадки для детворы вообще не нужны, а по кинконговцу и детвора нах не нужна. Как то так
Пс Застройка приятная, смотрится органично даже без навесных керамо фасадов. С радостью бы в таком жил
А если из этого рая на работу только электричкой или 1.5 часа в пробке?