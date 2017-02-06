Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Serg-ik Это хорошо. Это можно баннер заказать такой на въезде во двор. Шоб, типа, в неглиже у окон не светились и на шторах не экономили.
Повторюсь: Мордор на долгие годы останется эталоном жилого высотного строительства и эффективного использования пятна застройки. Воспроизвести это будет непросто. Неудивительно, что они его полностью распродали.
airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.
Сравниваю вот с этим: Извините, разбаловался тут
Тут многие в один голос сказали, что дворы это пережиток совка, и они не нужны. Озеленение нах, клумбу с пионами запздячить перед парадным и ок. Ну а площадки для детворы вообще не нужны, а по кинконговцу и детвора нах не нужна. Как то так
Пс Застройка приятная, смотрится органично даже без навесных керамо фасадов. С радостью бы в таком жил
А мне не нравится. От слова вообще. Нравится - берите липинку. Головне вибір, і Він є. Той же рибалький, КАН на нивках, республіку....
Востаннє редагувалось Первый в Сер 01 сер, 2018 16:13, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Повторюсь: Мордор на долгие годы останется эталоном жилого высотного строительства и эффективного использования пятна застройки. Воспроизвести это будет непросто. Неудивительно, что они его полностью распродали.
Аренда прелести в краковских ипенях 700 дол. в мес. Почем там сейчас мордор сдают?
airmax78 написав:Повторюсь: Мордор на долгие годы останется эталоном жилого высотного строительства и эффективного использования пятна застройки. Воспроизвести это будет непросто. Неудивительно, что они его полностью распродали.
Аренда прелести в краковских ипенях 700 дол. в мес. Почем там сейчас мордор сдают?
так и краков - не вава со львовом и сравнивайте с брюховичами, вернее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.