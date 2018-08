Додано: Сер 01 сер, 2018 16:25

Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Повторюсь: Мордор на долгие годы останется эталоном жилого высотного строительства и эффективного использования пятна застройки. Воспроизвести это будет непросто. Неудивительно, что они его полностью распродали. Повторюсь: Мордор на долгие годы останется эталоном жилого высотного строительства и эффективного использования пятна застройки. Воспроизвести это будет непросто. Неудивительно, что они его полностью распродали.

Аренда прелести в краковских ипенях 700 дол. в мес. Почем там сейчас мордор сдают? Аренда прелести в краковских ипенях 700 дол. в мес. Почем там сейчас мордор сдают?



так и краков - не вава

со львовом и сравнивайте

с брюховичами, вернее так и краков - не вавасо львовом и сравнивайтес брюховичами, вернее

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.