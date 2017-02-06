RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1734173517361737

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.4 5 994
Висота стель
4%
44
Гарний вигляд з вікон
9%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
31
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
210
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
74
Раціональне планування та метраж
16%
155
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
183
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:26

  kingkongovets написав:сколько оттуда до центра города?
по деньгам и по времени?

Пешком 45-60 минут (бесплатно)
Трамвай/автобус 20-30 минут 2,8/3,8 злотых (зависит от времени действия билета)
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 01 сер, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 257
З нами з: 26.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:26

Serg-ik Это хорошо. Это можно баннер заказать такой на въезде во двор. Шоб, типа, в неглиже у окон не светились и на шторах не экономили.

Повторюсь: Мордор на долгие годы останется эталоном жилого высотного строительства и эффективного использования пятна застройки. Воспроизвести это будет непросто. Неудивительно, что они его полностью распродали.
airmax78
 
Повідомлень: 25327
З нами з: 25.10.12
Подякував: 672 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:08

https://www.olx.ua/m/lubny/451709002
ще раз повторюю.
центр міста на березі річки...
Васенька
 
Повідомлень: 550
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:09

  hume написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Зачем такие глупости писать? Зайдите там в соседний двор интересно с чем вы его сравните.

Сравниваю вот с этим:
Зображення
Извините, разбаловался тут :mrgreen:

Тут многие в один голос сказали, что дворы это пережиток совка, и они не нужны. Озеленение нах, клумбу с пионами запздячить перед парадным и ок. Ну а площадки для детворы вообще не нужны, а по кинконговцу и детвора нах не нужна. Как то так

Пс
Застройка приятная, смотрится органично даже без навесных керамо фасадов. С радостью бы в таком жил

А мне не нравится. От слова вообще.
Нравится - берите липинку. Головне вибір, і Він є.
Той же рибалький, КАН на нивках, республіку....
Востаннє редагувалось Первый в Сер 01 сер, 2018 16:13, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13013
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:11

  Рыба-сом написав:А чего такого ценника тогда нету в шедеврах Оркады возле метрА?


Так Патриотика с документами стоит порядка 1000 за м2 в 1-комнатных . Разве нет ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 30.01.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:11

https://www.olx.ua/m/535977932
півгодини до Києва машиною і навіть електричка рядом для флая
Васенька
 
Повідомлень: 550
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:12

  airmax78 написав:Повторюсь: Мордор на долгие годы останется эталоном жилого высотного строительства и эффективного использования пятна застройки. Воспроизвести это будет непросто. Неудивительно, что они его полностью распродали.

Аренда прелести в краковских ипенях 700 дол. в мес. Почем там сейчас мордор сдают?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 257
З нами з: 26.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1734173517361737
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, strojmash і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1102, 1103, 1104
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11034 2005767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 22:36
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 87073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25346
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8332)
01.08.2018 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.