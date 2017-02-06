Пешком 45-60 минут (бесплатно)
Трамвай/автобус 20-30 минут 2,8/3,8 злотых (зависит от времени действия билета)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:26
Пешком 45-60 минут (бесплатно)
Трамвай/автобус 20-30 минут 2,8/3,8 злотых (зависит от времени действия билета)
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Сер 01 сер, 2018 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:26
Serg-ik Это хорошо. Это можно баннер заказать такой на въезде во двор. Шоб, типа, в неглиже у окон не светились и на шторах не экономили.
Повторюсь: Мордор на долгие годы останется эталоном жилого высотного строительства и эффективного использования пятна застройки. Воспроизвести это будет непросто. Неудивительно, что они его полностью распродали.
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:08
ще раз повторюю.
центр міста на березі річки...
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:09
А мне не нравится. От слова вообще.
Нравится - берите липинку. Головне вибір, і Він є.
Той же рибалький, КАН на нивках, республіку....
Востаннє редагувалось Первый в Сер 01 сер, 2018 16:13, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:11
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:11
півгодини до Києва машиною і навіть електричка рядом для флая
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:12
Аренда прелести в краковских ипенях 700 дол. в мес. Почем там сейчас мордор сдают?
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