Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:40
ОМГ, а врубелевский Страшный суд из Владимирского собора зачем? Или там внутридомовая церковь?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:49
Рыба-сом написав:
Вопрос ещё в том, что это - хотелки или цены сделок. А то я уже видел как на Варшавский инвешторы заряжали хотелки па1000 в трехе
так нужно было сначала их пачками авизо по палаючим дупам, и как контрольный пачкой франклинов по мордасам
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:55
kingkongovets написав:
так и краков - не вава
со львовом и сравнивайте
с брюховичами, вернее
А что, во Львове уже средняя з/п 1500 баксов, чтобы сравнивать?
Gastarbaiter
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:45
Тю. У меня знакомый живет в лубнах
Денег дофига
В дом ввалил где то 1.5 млн
Жене в прошлом году построил ресторан, 400к
Пригласил шеф-повара с Франции
Так что там регион очень даже
X-Fresh
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:06
немного оффтопа про "тотальне зубожіння" в Киеве
Xenon
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